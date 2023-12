Accident lors d'une plongée en Egypte, il frôle la mort à cause d'un requin tigre

Lors d'un voyage en Egypte un touriste faisant de la plongée sous marine a subi un accident de décompression en remontant trop vite à la surface

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Jeudi 14 Décembre 2023

L'accident de décompression Lors d'un voyage organisée sur le thème de la plongée sous marine en Egypte, un groupe de touristes devait descendre à 20 m de fond. Tout avait été bien préparé et le début de la plongée se passa bien avec une descente sans problème dans les eaux limpides de la mer rouge.



A la remontée le petit groupe devait observer un palier de principe de 3mn à 3 m de profondeur, seulement un requin tigre croisa leur chemin, ce qui mis en panique une des personnes du groupe qui remonta à la surface d'un trait sans respecter le palier de décompression et l'accident arriva.



En effet, Il est recommandé d’observer :

-Le respect des paliers de décompression - des pauses de quelques minutes à différentes profondeurs - lorsque le plongeur remonte à la surface trop vite l'organisme libère alors l'azote emmagasiné sous pression trop rapidement. Des bulles de gaz peuvent remonter au cerveau, et causer une perte de sensibilité ou des problèmes moteurs. Si on n'agit pas très vite, on prend le risque qu'ils deviennent permanents.



L'évacuation se fit donc en hélicoptère qui dû voler le plus bas possible pour éviter que le problème s'aggrave. A son arrivé au centre Hyperbaric Medical Center - Sharm El Sheikh, il fut placé dans un caisson hyperbar. Une fois la victime prise en charge il a été recomprimé. Cette "recompression" permis la dissolution des bulles et l'amélioration des symptômes.



Son état s'améliora suite au traitement mais il demeura très faible et surtout resta bloqué 3 semaines sur place ne pouvant reprendre l'avion. En effet, il y avait un risque de refaire un accident de décompression.



L'agence spécialiste de la plongée lui avait bien entendu souscrit une assurance qui prenait en charge ce type de sinistre et notamment les frais d’un caisson Hyperbarre.



Quelle assurance pour les plongeurs ? L'assurance voyage pour la plongée sous-marine est importante car elle offre une protection spécifique pour les activités liées à la plongée, qui ne sont souvent pas couvertes par les assurances voyages standard. Voici quelques points clés à considérer lors de la recherche d'une assurance pour la plongée sous-marine :



Couverture des accidents de plongée : Assurez-vous que l'assurance couvre spécifiquement les accidents de plongée, y compris les traitements en caisson hyperbare, qui peuvent être coûteux : dans le cas présent nous étions à plus de 20 000 € rien que pour les frais de caisson.



Profondeur maximale couverte : Vérifiez la profondeur maximale de plongée couverte par l'assurance. Certaines polices ont des limites de profondeur qui peuvent ne pas correspondre à votre niveau de certification en plongée.



Évacuation médicale d'urgence : Une évacuation d'urgence peut être nécessaire en cas d'accident de plongée grave. L'assurance doit couvrir les frais d'évacuation vers le centre médical le plus proche ou le retour dans votre pays d'origine si nécessaire. Pour l'hélicoptère les frais de secours furent de 15000 € et les frais médicaux pour plus de 80 000 €.



Responsabilité civile : En cas d'accident impliquant d'autres plongeurs ou dommages à des biens tiers, une couverture de responsabilité civile peut être importante.



La prolongation de séjour avec la prise en charge des frais sur place.



Remarque pour avant le voyage et la couverture du matérie l



Une annulation ou interruption du voyage : Vérifiez si la police offre une protection en cas d'annulation ou d'interruption de votre voyage en raison de circonstances imprévues et de l'impossibilité de pratiquer une activité à théme.



Perte ou dommage de l'équipement de plongée : Certaines polices couvrent la perte, le vol ou les dommages de l'équipement de plongée, ce qui peut être utile étant donné le coût de cet équipement.



Il est conseillé de lire attentivement les conditions générales de la police d'assurance et de s'assurer qu'elle répond à vos besoins spécifiques en matière de plongée. Il est également utile de vérifier si vous devez être certifié par une organisation de plongée reconnue pour que la couverture soit valide.

