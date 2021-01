Adriana Minchella : « Nous sommes prêts à réattaquer »

Parodiant la Macronie et les discours « tels qu'on les entend depuis quelques mois », la présidente du CEDIV, Adriana Minchella a fait une introduction remarquée, lors de la présentation de ses vœux aux membres du réseau, jeudi 28 janvier 2021.



Avec une écharpe tricolore et un discours sans queue ni tête, elle a souhaité marquer les esprits, en prouvant « qu'il est possible de parler pour ne rien dire, et de mettre des mots les uns derrière les autres, et même d'en inventer ! »



Une façon de rappeler qu'au CEDIV, contrairement aux politiques actuelles, « nous nous sentons vivants, alertes, innovants, créatifs, exigeants, mais encore plus, humains ».



C'est ensuite une présidente toujours aussi combative et dynamique qui a tenu à saluer tous ses adhérents et partenaires pour l'année qui démarre.



Près d'un an après le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19, Adriana Minchella a tenu à remonter le moral des troupes.



« Comment peut-on imaginer abandonner maintenant ? Ce n'est pas possible, on doit continuer. Il n'y aucun doute à la reprise, pour juin 2021, c’est ma certitude. On doit réfléchir à demain ».