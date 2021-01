Aéroport de Bordeaux : Pascal Personne nous a quittés

Nous venons d'apprendre le décès de Pascal Personne, Président du directoire et directeur de l'Aéroport de Bordeaux depuis 2004 jusqu'à ce 14 janvier.



Dans un message l'Aéroport de Bordeaux a souhaité rendre hommage à cet "homme de convictions et de dialogue qui avait souhaité démissionner de ses fonctions pour raisons personnelles.



Par sa vision et son engagement, Pascal Personne aura marqué de son empreinte la plate-forme aéroportuaire pour la hisser dans le haut du tableau des aéroports français.



Nos premières pensées vont à sa famille et ses proches dont nous comprenons la douleur. Une souffrance que nous partageons tous au sein de la CCI Bordeaux Gironde et de la Société aéroportuaire. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et tous ceux qui l'ont connu et apprécié."