Aéroport de Strasbourg : Renaud Paubelle, nouveau président du directoire

Renaud Paubelle est diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale des ponts et chaussées.



Ingénieur en chef du corps des ponts, des eaux et des forêts, il occupait depuis fin 2015 le poste de directeur de l'aménagement et les fonctions de membre du directoire du grand port maritime de Marseille.



" L’Aéroport de Strasbourg pourra compter sur l’expérience de management, d’aménagement et de financement de projet que Renaud Paubelle a développée d’abord à la direction départementale de l’Equipement de Charente-Maritime, puis dans les banques de développement - Banque africaine de développement et Banque mondiale - et enfin dans les grands ports de commerce - ports de la Guadeloupe et de Marseille ", précise l'aéroport dans un communiqué.