Air Arabia arrive à l’aéroport de Lille en juin 2023

Par ailleurs, treize ans après son arrivée à l’Aéroport Montpellier Méditerranée, la compagnie va ouvrir des lignes vers Oujda et Tanger dès cet été, qui s’ajoutent à celles vers Casablanca, Fès et Nador.



La compagnie low-cost du Maroc proposera des vols hebdomadaires (chaque jeudi et chaque dimanche) raccordant l’aéroport de

Montpellier et celui de Oujda à partir du 22 juin 2023.



Puis dès le 23 juin, un vol aller-retour hebdomadaire (chaque vendredi) depuis Montpellier vers Tanger.