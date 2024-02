Air Europa c'est la compagnie aérienne espagnole qui vous permet de faire partir vos clients vers les Caraïbes

Air Europa vous permet de faire partir vos clients notamment vers la République dominicaine, Cuba et le Mexique. Retrouvez tous les détails sur les destinations et les horaires, dans cet article.



Rédigé par Air Europa le Lundi 19 Février 2024

Tout d’abord nous opérons vers les Caraïbes et desservons la République Dominicaine avec un vol quotidien sur Saint Domingue et 3 vols par semaine sur Punta Cana.



Nouveauté ! 2 vols par semaine à Santiago de los Caballeros du 29 juin jusqu’au 7 septembre 2024.



Cuba avec la Havane est une destination également privilégiée avec un vol quotidien ce qui donne une grande amplitude pour programmer son voyage.



Enfin le Mexique avec Cancun est desservi 4 fois par semaine ce qui offre également une bonne flexibilité pour choisir un vol.



Comment se rendre en République Dominicaine :



● Santo Domingo - SDQ :

1 vol quotidien*.



● Punta Cana - PUJ :

3 vols hebdomadaires*



● Santiago de los Caballeros - STI :

2 vols hebdomadaire*



*Départ d’Orly via Madrid



► Horaires vols Santo Domingo: 1 vol quotidien



PARIS/MADRID: 10:55/12:55

MADRID/SDQ: 15:35/18:10



SDQ /MADRID: 22:50/11:00 +1

MADRID/PARIS: 14:10/16:05



► Horaires vols Punta Cana : lundi, mercredi & vendredi



PARIS/MADRID: 10:55/12:55

MADRID/PUJ: 16:50/19:20



PUJ /MADRID: 21:20/11:25 +1

MADRID/PARIS: 14:10/16:05



► Horaires vols Santiago de los Caballeros: jeudi & samedi



PARIS/MADRID: 10:55/12:55

MADRID/STI: 17:25/20:05



STI /MADRID: 22:50/12:20 +1

MADRID/PARIS: 14:20/16:15

AIR EUROPA opère 2 destinations vers la République Dominicaine ● Santo Domingo - SDQ :1 vol quotidien*.● Punta Cana - PUJ :3 vols hebdomadaires*● Santiago de los Caballeros - STI :2 vols hebdomadaire*► Horaires vols: 1 vol quotidienPARIS/MADRID: 10:55/12:55MADRID/SDQ: 15:35/18:10SDQ /MADRID: 22:50/11:00 +1MADRID/PARIS: 14:10/16:05► Horaires vols: lundi, mercredi & vendrediPARIS/MADRID: 10:55/12:55MADRID/PUJ: 16:50/19:20PUJ /MADRID: 21:20/11:25 +1MADRID/PARIS: 14:10/16:05► Horaires vols: jeudi & samediPARIS/MADRID: 10:55/12:55MADRID/STI: 17:25/20:05STI /MADRID: 22:50/12:20 +1MADRID/PARIS: 14:20/16:15

Comment se rendre à Cuba :



● La Havane - HAV :

1 vol quotidien*

*Départ d’Orly via Madrid





► Horaires vols Cuba :

1 vol quotidien*



PARIS/MADRID : 10:05/12:05

MADRID/HAV : 15:35/19:45



HAV /MADRID : 22:00/12:40 +1

MADRID/PARIS : 14:10/16:05

AIR EUROPA opère 1 destinations vers Cuba ● La Havane - HAV :1 vol quotidien*► Horaires vols1 vol quotidien*PARIS/MADRID : 10:05/12:05MADRID/HAV : 15:35/19:45HAV /MADRID : 22:00/12:40 +1MADRID/PARIS : 14:10/16:05

Comment se rendre à Cancun :



● Cancun - CUN :

4 vols hebdomadaires*

*Départ d’Orly via Madrid



► Horaires vols Cancun : mardi, jeudi, samedi et dimanche



PARIS/MADRID : 10:55/12:55

MADRID/CUN : 15:15/18:30



CUN /MADRID : 20:30/13:10 +1

MADRID/PARIS : 14:10/16:05

AIR EUROPA opère 1 destination vers le Mexique ● Cancun - CUN :4 vols hebdomadaires*► Horaires vols: mardi, jeudi, samedi et dimanchePARIS/MADRID : 10:55/12:55MADRID/CUN : 15:15/18:30CUN /MADRID : 20:30/13:10 +1MADRID/PARIS : 14:10/16:05

FITUR 2024 avec Rep Dom et Air Europa : L’office de tourisme de la république Dominicaine (Mercedes Castillo – Directrice de l’office de tourisme de la République Dominicaine) avait convié une délégation de professionnels du tourisme français au FITUR de Madrid.



Alcino Ribeiro Directeur France Bénélux pour Air Europa a convié ensuite cette délégation à un cocktail sur le stand d’Air Europa.



A propos d'Air Europa Tous nos avions long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.



Ce sont des avions de dernières générations qui offrent un confort cabine optimal avec une Classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (accès aux couloirs pour chaque passager) idéale pour les voyageurs d’affaires.

La classe économique est équipée d’un système audio/vidéo avec les dernières nouveautés du moment.



Nous opérons au départ d’Orly et les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées, dans les mêmes terminaux, à Madrid.



Nos équipes sont disponibles (voir contacts ci-dessous du service groupes et service commercial) pour travailler avec vous sur vos programmations soleil et balnéaires.



Air Europa c’est aussi une quinzaine d’autres destinations vers l’Amérique Latine dont nous vous parlerons prochainement...



Contacter Air Europa Helpdesk :

+33 (0) 142650800



Réservations Email :

Email:



Service commercial :

Email :



Service groupe :

Email :



Réservations :

58-A Rue du Dessous des Berges

Heures d’ouverture réservations

9h00/17h00



Site web :

www.aireuropa.com +33 (0) 142650800Email: helpdesk.agences@aireuropa.com Email : servicecommercial.par@aireuropa.com Email : cotations.groupes@aireuropa.com 58-A Rue du Dessous des BergesHeures d’ouverture réservations9h00/17h00

Lu 299 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Découvrez ou redécouvrez les destinations soleil avec Air Transat! RESANEO propose toute l’offre rail et même Ouigo