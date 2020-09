Albatravel : Rose Martinez devient directrice générale en France

Rose Martinez a été nommée directrice générale d’Albatravel France. Elle est en poste depuis le 1er septembre 2020.



Rose Martinez a rejoint l’équipe parisienne d’Alba il y a un an et demi, avec des fonctions relatives aux réservations individuelles.



"Elle a pris immédiatement ses nouvelles fonctions, malgré la période compliquée du secteur, et ses objectifs principaux sont de garder et renforcer la qualité de service de la société, être toujours à l’écoute des agences de voyages et intensifier les rapports avec les réseaux " précise un communiqué de presse.