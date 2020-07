Italie, Espagne et Portugal : comment se passe l'été pour le trio de tête européen ?

Une analyse partagée par son voisin lusitanien, même si le constat est quelque peu moins catastrophique. D'autant que le Portugal a connu avec Lisbonne une situation similaire à celle de Barcelone ou de la Catalogne, puisque plusieurs quartiers de la capitale on connu un reconfinement semblable il y a un mois. Depuis le feu semble circonscrit.



" Aujourd'hui ça s'est calmé. Le gouvernement fait les choses correctement, en étant proactif, mais ça ne se traduit pas sur les ventes, " déplore Laurent Maingot, cofondateur de MTO/PTO Travel.



Sauf que le mal est fait. Et si les villes ne sont pas désertées et les plages affichent une belle affluence, l'été 2020 n'est en rien comparable avec le précédent.



" Dieu merci, quelques clients veulent bien voyager, mais ce n'est pas rentable un tel niveau d'activité, " analyse le responsable du réceptif.



Alors que les seuls touristes sont majoritairement originaires du Portugal et de l'Espagne voisine, le problème reste de trouver les hôtels ouverts.



" La problématique aérienne, nous la retrouvons aussi dans l'hôtellerie. Notre principal souci dans une région comme l'Algarve étant de savoir si tel ou tel hôtel va ouvrir. "



Une incertitude qui complexifie encore davantage le discours des professionnels envers les clients. Alors que le pays s'attendait à voir ses établissements ouverts à 75% dès juin, la réalité à Porto et Lisbonne, mais aussi l'Algarve tournerait plutôt autour des 40 voire 50%.



" Le paysage touristique est assez tristounet et morose. La reprise s'annonce longue, mais nous ne sommes pas les seuls, " analyse Laurent Maingot, cofondateur de MTO/PTO Travel.



Avec un pays qui tourne entre 200 et 400 cas par jour, pour 10 millions d'habitants, et 1 725 morts depuis le début de l'épidémie, la propagation du virus peut donner l'impression d'être maîtrisée." Franchement il est moins risqué de visiter plusieurs régions du Portugal, que de se rendre en Bretagne. Mais les gens ont peur, peur de l'inconnu. "



Et ce travail de réassurance va devoir être mené, si la maîtrise reste toujours d'actualité, sous peine de voir tout un pan de l'économie durablement touché.



Malgré une reprise délicate qui ne dit pas réellement son nom, le patron du voyagiste se veut reconnaissant envers le gouvernement.



" Nous avons de la chance, car nous bénéficions d'aides identiques à celle de la France. Ils ont été très présents, " se félicite Laurent Maingot, cofondateur de MTO/PTO Travel.



Une lueur d'espoir que ne partage pas sa confrère vivant au pied du Rialto à Venise.