Amadeus : les clients Selectour peuvent changer leur billet sur mobile

Le réseau Selectour utilise désormais la solution Amadeus Ticket Changer Shopper en marque blanche. Cette outil permet d’automatiser les échanges de billets et le remboursement des billets d'avion, 24heures/24 et 7 jours/7 via mobile ou tablette aussi pour les voyageurs affaires que loisirs.



Selectour est le premier client au monde à utiliser Amadeus Ticket Changer Shopper en marque blanche précise un communiqué de presse.



Cette solution permet de proposer à ses clients une solution end-to-end mobile : couvrant la recherche, la réservation, l’émission et l’échange. ATC Shopper sera accessible en marque blanche via l’application mobile et le site responsive de Selectour.