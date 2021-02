American Express GBT publie un rapport sur le bien-être des employés

American Express Global Business Travel (GBT) a publié un rapport intitulé "On the road to wellbeing" destiné aux responsables des voyages d'affaires.



Développé par l'équipe Global Business Consulting de GBT, le livre blanc explique notamment comment les responsables des voyages peuvent combiner les données sur les voyages avec celles sur les ressources humaines, telles que les classifications professionnelles ou la durée d'occupation du poste, afin de comprendre en profondeur l'impact des voyages sur la santé mentale et physique des individus.



Le rapport définit un cadre en cinq étapes pour une plus grande visibilité du bien-être des voyageurs :



1. Impact : déterminer les aspects des voyages d'affaires qui ont le plus d'impact sur les employés



2. Identifier : développer des profils de risque des voyageurs pour comprendre l'impact des voyages sur les employés



3. Révision : vérifier que la politique de voyage de l'entreprise est mise à jour avec des mesures qui favorisent le bien-être, telles que l'assistance en cours de voyage et les indemnités de frais de nourriture et de boisson adaptées aux voyageurs