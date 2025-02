Après 5 ans de travaux, la maison Pierre Loti à Rochefort rouvre le 10 juin 2025 !

Après cinq années de restauration, la Maison Pierre Loti à Rochefort rouvrira ses portes leCet événement marquera la fin d'un chantier d'envergure, qui vise à redonner vie à ce fleuron du patrimoine local. Entamée en mars 2020, la restauration de la Maison Pierre Loti a été: Œuvres et objets d'art, notamment des textiles rares du XVIIe et XVIIIe siècles, des armes orientales et un mobilier éclectique, ont été restaurés pour retrouver leur splendeur d'origine.: Il a été sécurisé grâce au soutien de la Mission Bern, du Loto du Patrimoine et de la Fondation du Patrimoine.: Les deux bâtiments jouxtant les maisons historiques ont été transformés pour accueillir le public et abriter des réserves, offrant ainsi un parcours de visite enrichi.s : Rassemblées en une seule habitation par Pierre Loti à partir de 1895, elles retrouvent leur état d'origine grâce à un travail minutieux, respectant l'esprit des lieux.