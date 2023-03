Futuroscopie : les modestes scores du tourisme littéraire 🔑

Le public français en raffole : les inoubliables personnages de sa trilogie marseillaise et de ses romans ont fait de Marcel Pagnol un écrivain, un cinéaste et un dramaturge très cher au cœur des Français, petits et grands. Aubagne, la cité où il est né en 1895 qui se présente d’emblée comme « la ville de Marcel Pagnol » a donc fait preuve d’inventivité pour rendre hommage à sa gloire locale.



D’une part, la maison natale est ouverte au public et propose un « escape game ». Mais, elle n’attire pas plus de 12 000 visiteurs par an. C’est peu ! D’autre part, 200 figurines de terre cuite incarnent les personnages et les scènes les plus typiques de son œuvre dans le cadre du « Petit monde de Marcel Pagnol » qui a ré ouvert sur les hauteurs de la ville.



Et puis, surtout, la ville a mis en place une dizaine d’itinéraires de durée et difficulté variables permettant d’arpenter la magnifique campagne déployée autour du rocher du Garlaban et, dans le massif qui a servi de théâtre aux promenades du jeune Pagnol et des principaux personnages de ses romans autobiographiques.



Tous les derniers dimanche deux randonnées sont exclusivement consacrées à l’écrivain qui, selon l’Office de tourisme, n’en finit pas d’attirer des visiteurs passionnés, essentiellement francophones qui, selon un calendrier irrégulier, peuvent aussi participer à la « Dictée de Pagnol » ou a des conférences et autres représentations initiées par l’amicale des amis de l’écrivain le plus représentatif de de la littérature provençale.



A quelques dizaines de kilomètres, au cœur des Alpilles, le village de Fontvieille tire en partie sa renommée du chef d’œuvre d’Alphonse Daudet : Les lettres de mon moulin, mais l’exploite moins bien.