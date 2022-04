Appli mobile TourMaG



Arabie saoudite : l’une des destinations tendances du printemps 2022

Le 21 mars dernier, le ministère saoudien de la Santé annonçait que le certificat de vaccination contre le Covid-19 n’était plus une condition obligatoire pour l’entrée des passagers dans le Royaume, supprimant ainsi toutes les restrictions de voyage en Arabie saoudite. Aussi, le pays du Moyent-Orient délivre de nouveau le visa touristique à l’arrivée sur son territoire. L’occasion pour les voyageurs internationaux de (re)partir à la découverte de ces terres magnifiques.

Les conditions actuelles d’entrée sur le territoire saoudien



Bien que les restrictions soient progressivement levées dans le pays, il convient pour les voyageurs de continuer à respecter certaines règles sanitaires, avant de partir et une fois arrivés sur le territoire :

- Un formulaire d'information sur les vaccinations devra être rempli en ligne dans les 72 heures précédant le départ ;

- Tous les passagers sont soumis à des contrôles de santé à l'arrivée, tels que des contrôles de température et une évaluation visuelle ;

- Les masques faciaux restent obligatoires dans les environnements fermés et dans les transports publics ;

- Une preuve de vaccination via l'application “Tawakkalna” (à télécharger dans les 8 heures suivant l'arrivée en Arabie saoudite) est requise pour accéder à la plupart des installations et établissements. Des informations relatives à la riposte au COVID-19 en Arabie saoudite sont

- Les voyageurs étrangers, à l’exception des citoyens saoudiens, des résidents (titulaires d’une iqama) et des ressortissants des pays du Conseil de Coopération du Golfe (GCC), sont tenus d'avoir une assurance médicale valide couvrant tous les coûts du COVID-19 pour toute la durée de leur séjour.



Un visa électronique pour l’Arabie saoudite il est d’ailleurs préférable d'obtenir le document avant de réserver le vol.



Par ailleurs, les autorités saoudiennes autorisent également les voyageurs étrangers de tous les pays, titulaires d’un visa Schengen, américain ou encore britannique, et utilisé au moins une fois pour entrer dans le pays ou la région d’émission, à demander leur visa à l’arrivée dans le pays uniquement si ces derniers utilisent les services de l’un des transporteurs nationaux du pays, à savoir Saudia, Flynas ou Flyadeal.



“ La restauration du programme de visa à l’arrivée marque la dernière étape du retour de l’Arabie saoudite à un niveau d’ouverture pré-pandémique et en fait l’une des destinations les plus accessibles au monde pour les voyages de loisirs, d’affaires et religieux [...]” a déclaré Ahmed Al-Khateeb, Ministre du Tourisme du Royaume et Président de l’Autorité saoudienne du tourisme (STA), dans des propos recueillis par l’agence de presse saoudienne officielle SPA. Le Ministre a terminé sa déclaration en invitant le monde entier dans le Royaume : « Nous sommes impatients d’accueillir des visiteurs du monde entier désireux d’explorer la patrie authentique de l’Arabie ! ». L' e-Visa , démarche simplifiée officielle mise en place par le gouvernement saoudien, permet de voyager selon différents motifs en Arabie Saoudite pour des séjours de 90 jours maximum pendant les 365 jours de validité du e-Visa, ou jusqu'à expiration du passeport associé. Il permet des séjours tourisme, événementiel, visite à des connaissances ou d'effectuer le pèlerinage de l'Oumra. Il est conseillé aux voyageurs de faire leur demande d’e-Visa au moins 3 jours avant leur départ en Arabie Saoudite, etPar ailleurs, les autorités saoudiennes autorisent également les voyageurs étrangers de tous les pays, titulaires d’un visa Schengen, américain ou encore britannique, et utilisé au moins une fois pour entrer dans le pays ou la région d’émission, à demander leur visa à l’arrivée dans le pays uniquement si ces derniers utilisent les services de l’un des transporteurs nationaux du pays, à savoir Saudia, Flynas ou Flyadeal.[...]” a déclaré Ahmed Al-Khateeb, Ministre du Tourisme du Royaume et Président de l’Autorité saoudienne du tourisme (STA), dans des propos recueillis par l’agence de presse saoudienne officielle SPA. Le Ministre a terminé sa déclaration en invitant le monde entier dans le Royaume :

Pourquoi voyager en Arabie saoudite ? Au-delà du désert du Rub Al-Khali qui occupe une grande partie du territoire, l'Arabie saoudite offre de nombreux vestiges comme les sites nabatéens ou les sites religieux de la Mecque et de Médine. Terre des princes, du désert et du pétrole, des centaines de milliers de musulmans se rendent chaque année en Arabie saoudite pour un pèlerinage vers la Mecque (attention, ce site est interdit aux non-musulmans). L’Arabie Saoudite offre une multitude de trésors archéologiques (tombes de Mahadine Saleh…) et naturels (plages et côtes qui bordent la mer Rouge, désert, montagnes…). La capitale Riyad et la région montagneuse de l’Asir sont également des incontournables lors d’un séjour en Arabie saoudite.



Focus sur le désert de Wadi Rum



Classé au patrimoine mondial depuis 2011, le désert du Wadi Rum est en réalité situé à la frontière entre la Jordanie et l’Arabie Saoudite, et plonge dans le golfe d’Aqaba, sur la Mer Rouge. Ses roches, qui vont du jaune clair au noir en passant par le rouge, datent de plus de 30 millions d’années. Les vestiges archéologiques, les illustrations et les écritures y sont extrêmement nombreux et indiquent 12 000 ans de présence humaine. La beauté des dunes et des roches en grès attire beaucoup de touristes, accueillis avec plaisir par les bédouins arabes, aujourd’hui sédentarisés.



Il s'agit de la plus ancienne strate géologique du monde. Cette formation rocheuse est due à l’érosion provoquée par le ruissellement des eaux de pluie ainsi que le vent de sable. La couche de grès de 700m d’épaisseur qui la compose a été formée il y a environ 500 millions d’années. Aujourd’hui polies et stratifiées, ces roches offrent un spectacle incroyable aux couleurs étonnantes.

