Arnaud Abitbol (Havas Voyages) : "Les anciens Thomas Cook sont vraiment des supers vendeurs !" (0,99€) €

TourMaG.com - Combien de franchises avez-vous récupéré suite à la défaillance de Thomas Cook ?



Arnaud Abitbol : 110 agences de voyages nous ont rejoint et à terme nous allons atteindre le seuil des 120 agences. Il s'agit de points de ventes qui portaient l'enseigne Thomas Cook ou Jet tours, avec une prépondérance Thomas Cook.



Les gérants se sont tournés spontanément vers Havas Voyages. Ces nouveaux franchisés se répartissent à peu près à 50 - 50 entre franchises de marques et franchises de moyens, ces derniers ne portant pas l'enseigne.



Dans 20% à 25% des cas, nous avons rencontré un problème de maillage qui ne permettait pas de porter la marque.



Et puis, il y a le cas de certains dirigeants qui viennent de vivre un divorce forcé avec Thomas Cook et qui ne veulent pas tout de suite afficher leur appartenance à une autre marque, mais qui demain pourraient très bien porter l'enseigne.



Ils veulent voir un peu d'abord comment les choses vont se passer.



TourMaG.com - Où en êtes-vous des reprises des agences intégrées Thomas Cook. Quelle est la situation avec les salariés et quid des primes et 13e mois ?



Arnaud Abitbol : Cela a été une énorme pagaille.