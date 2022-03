Appli mobile TourMaG



Asiana, la gestion ESG, les facteurs Clés de changement et d’Innovation

Sous le slogan "La seule et unique terre, aussi précieuse que nos clients", Asiana Airlines a toujours mis la terre en premier. Grâce à ses efforts acharnés, elle est devenue la première compagnie aérienne au monde accréditée par la norme ISO 14001 en 1996, impliquant activement tous les cadres et employés dans les pratiques de gestion environnementale à l'échelle de l'entreprise.

La seule et unique terre, aussi précieuse que nos clients



Étapes d'Asiana Airlines pour devenir une entreprise verte de premier plan : elle a été accréditée comme la première entreprise verte du secteur des services en Corée, a toujours été en première ligne pour introduire un programme volontaire de surveillance des émissions de GES, a reçu la certification d'étiquetage de l'empreinte carbone.



Asiana s'efforce toujours de maintenir son statut de leader en matière de gestion environnementale.



Pour minimiser la consommation d'énergie dans toutes les procédures de fonctionnement Asiana fait tout son possible pour réduire la consommation d'énergie ainsi que les émissions de GES afin de suivre l'objectif et les stratégies de réduction des émissions à long terme de l'IATA. Il s'engage dans diverses activités pour minimiser la consommation d'énergie tout au long du processus opérationnel, du pré-décollage au décollage, au vol, à l'atterrissage, à la maintenance et au contrôle.



● Meilleures procédures de vol telles que le décollage à l'intersection, la vitesse/altitude optimale, le vol raccourci, l'approche en descente continue (CDA) lors de l'atterrissage et un roulage moteur après l'atterrissage.



● L'écart minimum entre la masse prévue et la masse réelle pour le décollage réduit la charge de carburant inutile, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant supplémentaire en réduisant l'écart entre la charge estimée et la consommation réelle de carburant.



● Réduction du poids en vol en remplaçant les chariots de restauration par des chariots plus légers, en chargeant l'eau la plus optimale qui comprend l'eau potable pour les passagers et l'eau pour les toilettes, en ajustant la taille et le poids des documents en vol en utilisant les matériaux les plus légers pour réduire l'avion charger.



● Lavage du moteur pour maintenir le rendement optimal du moteur en éliminant le flux de particules et de poussière dans les moteurs.



Étiquetage de l'empreinte carbone L'étiquetage de l'empreinte carbone est un système d'accréditation conçu par le ministère de l'Environnement pour certifier les émissions de GES par la production de biens/services d'entreprises leaders fortement engagées dans la réduction des GES, la transparence des informations sur les émissions et la gestion systémique des GES.



Asiana Airlines a reçu le 15 avril 2009 le certificat d'étiquetage de l'empreinte carbone dans le secteur des services de transport aérien pour la route Gimpo-Haneda du ministère de l'Environnement. Jusqu'à présent, il a reçu les deux certificats d'étiquetage de l'empreinte carbone (Gimpo-Jeju, route Incheon-Los Angeles).



Autres activités Asiana Airlines a introduit des véhicules électriques pour la maintenance de ses avions autour des aéroports et un générateur solaire dans le hangar d'Incheon pour réduire les émissions de GES et les dépenses en carburant.



Tous les membres du personnel participent activement à diverses activités écologiques telles que la plantation d'arbres pour la construction de parcs écologiques dans les régions métropolitaines à la journée de plantation chaque année.

