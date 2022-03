Appli mobile TourMaG



Asie : le continent continue sa réouverture à l’international

Les dernières nouvelles positives annoncées ne peuvent qu’encourager la venue prochaine des voyageurs internationaux. Nouveau point sur les destinations concernées.

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 21 Mars 2022

Vietnam : réouverture du territoire annoncée sans quarantaine obligatoire, et ce pour les personnes vaccinées comme non vaccinées.



Cette réouverture est notamment appréciée avec l’approche des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est que le pays accueille cette année. Cet événement incontournable attire un grand nombre de passionnés de sport des 10 pays membres de l’ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est).



Les motifs de déplacement concernent majoritairement les voyages d’affaires et de loisirs. Les demandes de visas et les voyages organisés par les agences de voyages reprennent donc pour 23 pays en priorité, dont : l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Qatar, le Japon, la Corée, le Canada, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et neuf pays de l’ASEAN. Une bonne nouvelle donc pour la reprise de l’activité touristique du pays !

Cette semaine, certaines mesures ont été prises au vu de la réouverture du Vietnam aux voyageurs internationaux. Un premier pas donc encourageant. Le 15 mars 2022, le pays a en effet annoncé la réouverture de ses frontières. Les e-visas sont également délivrés sans condition particulière.

Thaïlande : allègement des restrictions à venir

Bilan plutôt rassurant donc, et assouplissements très attendus pour les secteurs des affaires, de l’hôtellerie et du tourisme. Car au vu de la situation qui perdure, ces derniers sont directement impactés et ont la volonté de redynamiser l'économie du pays.



Lundi 14 mars, le CCSA (Centre for COVID-19 Situation Administration) a affirmé que le système de santé thaïlandais était en mesure de gérer la situation actuelle du virus et ce, malgré l'apparition de nouveaux sous-variants du virus, notamment présent à Hong Kong.

Philippines : réouverture des frontières dès le mois prochain Le ministère du Tourisme des Philippines a déclaré être favorable à la réouverture des frontières du pays aux voyageurs internationaux d’ici le mois prochain. Car rappelons qu’à l’heure actuelle, uniquement les voyageurs vaccinés (en provenance d’une liste de 157 pays) sont autorisés à se rendre aux Philippines et ce, sans visa. La volonté prochaine étant d’autoriser également l’accès aux visiteurs de toutes nationalités confondues.



Du 10 février au 8 mars, plus de 73 000 voyageurs ont été répertoriés, originaires majoritairement de la Corée du Sud, des États-Unis, du Canada, de l’Australie, de l’Allemagne, du Vietnam et du Japon. Pour rappel, en 2019 le pays a accueilli 8,28 millions d’arrivées de touristes. L’activité reprend donc doucement mais ne peut que s’intensifier au vu des prochaines décisions.



Cambodge : conditions d'entrée facilitées

Autre information encourageante pour l'Asie, le Ministère de la Santé cambodgien vient d'annoncer la réouverture des frontières du pays aux voyageurs vaccinés. Ceux-ci n'ont désormais plus besoin d'effectuer de tests PCR avant leur départ, ni de test antigénique sur place en arrivant. La quarantaine mise en place a également été levée. De plus, concernant les visas touristiques, il est à nouveau possible de les faire directement aux aéroports de Phnom Penh et de Siem Reap. Autant de raisons qui suscitent l'envie de se rendre au Cambodge

Inde : nouvelle grandement attendue



- e-visa valable 30 jours – simple entrée

- e-visa valable 1 an – multiples entrées

- e-visa valable 5 ans – multiples entrées



Que ce soit pour du tourisme, une croisière, un séjour bien-être (yoga, ayurvédique…), une visite à des connaissances, ou encore du volontariat, les voyageurs internationaux vont à nouveau pouvoir se projeter et préparer leur futur séjour en Inde !



Rappelons également qu'à compter du 27 mars 2022, les vols commerciaux internationaux depuis et vers l’Inde reprendront du service. Tous les voyageurs pourront ainsi apprécier l’atmosphère unique de l’Inde. Les compagnies aériennes seront tout de même soumises au strict respect des directives du Ministère indien de la santé et des affaires sociales relatives aux voyages internationaux, et il convient aux voyageurs de rester vigilants sur les actuelles mesures sanitaires sur place et les formalités administratives à gérer avant le départ.

Depuis mars 2020, les e-visas touristiques étaient suspendus en raison de la crise sanitaire en Inde. Cependant, l'activité tend à reprendre au vu d'une forte demande de la part des voyageurs. Le gouvernement indien a annoncé le 15 mars 2022 que les e-visas touristiques d'1 an et de 5 ans seront de nouveau délivrés, permettant la découverte (ou redécouverte) de cette destination sur une plus longue durée.

