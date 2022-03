Appli mobile TourMaG



Asie : point sur les dernières mesures sanitaires

Les pays d’Asie semblent s’être donné le mot ! À l’aube du printemps et au retour des beaux jours, ils sont plusieurs à rouvrir leurs frontières après 2 ans de fermeture ou à alléger les mesures sanitaires relatives au Covid-19.

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 14 Mars 2022

Inde : reprise des vols internationaux la reprise des vols commerciaux internationaux réguliers à destination et en provenance de l’Inde à compter du 27 mars 2022. Dans son communiqué publié sur Twitter, l’autorité de l’aviation déclare que cette reprise "impliquera le retour aux droits de capacité convenus bilatéralement, ainsi que la fin des accords de bulles d’air” (accord passé entre plusieurs pays pour faciliter les déplacements de leurs ressortissants d’un État à l’autre, malgré la crise sanitaire).



Pour rappel, le 10 février dernier, l’Inde annonçait la suppression de la quarantaine pour toutes les arrivées internationales, indépendamment du statut vaccinal, ainsi que la suppression du test avant départ pour les citoyens vaccinés de 88 pays. La France n’étant pas incluse dans cette liste, malgré son accord de bulle d’air avec l’Inde, les voyageurs français sont toujours dans l’obligation de fournir un résultat négatif de test PCR réalisé 72h avant le départ et de l’enregistrer en ligne lors du remplissage du formulaire de santé. De plus, dans l’optique de relancer le tourisme dans le pays, l’Inde propose, jusqu’à la fin du mois de mars 2022, La Direction générale de l’aviation Civile indienne (DGCA) a annoncé le 8 mars. Dans son communiqué publié sur Twitter, l’autorité de l’aviation déclare que cette reprise "impliquera le retour aux droits de capacité convenus bilatéralement, ainsi que la fin des accords de bulles d’air” (accord passé entre plusieurs pays pour faciliter les déplacements de leurs ressortissants d’un État à l’autre, malgré la crise sanitaire).Pour rappel, le 10 février dernier, l’Inde annonçait, indépendamment du statut vaccinal, ainsi que la suppression du test avant départ pour les citoyens vaccinés de 88 pays. La France n’étant pas incluse dans cette liste, malgré son accord de bulle d’air avec l’Inde, les voyageurs français sont toujours dans l’obligation de fourniret de l’enregistrer en ligne lors du remplissage du formulaire de santé. De plus, dans l’optique de relancer le tourisme dans le pays, l’Inde propose, jusqu’à la fin du mois de mars 2022, la délivrance du visa électronique touristique sans frais gouvernementaux.

Malaisie : réouverture des frontières les frontières du pays rouvriront à compter du 1er avril 2022. « Nous pensons que cette décision stimulera notre économie et contribuera à relancer notre secteur touristique en difficulté » , a confirmé le Premier ministre Ismail Sabri en conférence de presse. Les voyageurs devront toutefois présenter un test PCR négatif avant leur départ et à leur arrivée. Ils devront également télécharger l’application de suivi MySejahtera et remplir un formulaire de voyage avant le départ.

Après deux années de fermeture, le gouvernement malaisien a déclaré que, a confirmé le Premier ministre Ismail Sabri en conférence de presse. Les voyageurs devront toutefois présenter. Ils devront également télécharger l’application de suiviet remplir un formulaire de voyage avant le départ. Un visa électronique est possible pour partir dans cette destination.

Indonésie : programme d’essai d’exemption de quarantaine Depuis ce lundi 14 mars 2022, l’Indonésie autorise les voyageurs d’entrer à Bali sans quarantaine dans le cadre d’un programme d’essai. Ce programme s’adresse aux voyageurs entièrement vaccinés et qui ont reçu leurs rappels. Les voyageurs devront tout de même passer un test PCR dès leur arrivée à Bali et attendre le résultat à leur hôtel. Si le résultat est négatif, alors les voyageurs pourront poursuivre leurs activités sur l’île. Les voyageurs seront également tenus de fournir la preuve d’un séjour d’au moins quatre jours dans un logement réservé à l’avance, et passer un deuxième test PCR à l’hôtel au troisième jour de leur séjour. En cas de succès du programme d’essai à Bali, les nouvelles conditions d’entrée devraient être appliquées dans toute l’Indonésie à partir du 1er avril. Toutes ces informations ont été partagées par Luhut Binsar Pandjaitan, le Ministre coordinateur des affaires maritimes et de l’investissement, à l’occasion d’une conférence de presse le 27 février dernier.



Japon : réouverture des frontières pour les voyageurs d’affaires Depuis le 1er mars dernier, le Japon autorise de nouveau aux voyageurs d’affaires (seulement) l’entrée sur son territoire. Cette dernière directive est valable pour les voyageurs internationaux vaccinés. Si les Français sont exemptés de quarantaine, certains voyageurs en provenance de pays « non sûrs » doivent respecter une période d’isolement de 3 jours et présenter un test PCR négatif. Néanmoins, le gouvernement japonais reste prudent et a mis en place un quota d’entrées : 5 000 voyageurs internationaux pour le moment et 7 000 à partir du 14 mars.



Corée du sud : exemption de quarantaine pour les voyageurs du monde À partir du 21 mars 2022, les voyageurs internationaux (exceptés le seront exemptés de quarantaine à leur arrivée sur le territoire coréen. L’annonce, faite le 11 mars par le Ministère de la Santé, précise que cette mesure concerne exclusivement les voyageurs entièrement vaccinés contre le Covid-19, plus précisément ceux qui auront reçu deux doses de vaccins COVID-19 au moins deux semaines avant leur arrivée et sous moins de 180 jours, ainsi que celles qui auront reçu les rappels. Pour autant, tous les voyageurs entrant en Corée du Sud sont toujours tenus de réaliser des tests antigéniques les 6e et 7e jours après leur arrivée dans le pays. Depuis quelques mois, tous les voyageurs exemptés de visa doivent tout de même demander

(exceptés le Pakistan , l’Ouzbékistan, l’Ukraine et le Myanmar . L’annonce, faite le 11 mars par le Ministère de la Santé, précise que cette mesure concerne exclusivement les voyageurs entièrement vaccinés contre le Covid-19, plus précisément ceux qui auront reçu deux doses de vaccins COVID-19 au moins deux semaines avant leur arrivée et sous moins de 180 jours, ainsi que celles qui auront reçu les rappels. Pour autant, tous les voyageurs entrant en Corée du Sud sont toujours tenus de réaliser des tests antigéniques les 6e et 7e jours après leur arrivée dans le pays. Depuis quelques mois, tous les voyageurs exemptés de visa doivent tout de même demander l’obtention d’un K-ETA pour voyager en Corée du sud.

Népal : suppression du test PCR avant le départ Le 10 mars dernier, le gouvernement népalais a annoncé la suppression du test PCR obligatoire avant départ pour les voyageurs entièrement vaccinés contre le Covid-19 au moins 14 jours avant l’arrivée. Ainsi, les visiteurs étrangers entrant au Népal, par voie aérienne ou terrestre, devront présenter un certificat de vaccination complète contre le Covid-19, ou à défaut, un certificat avec résultat négatif d’un test PCR. Un nouveau plan d’action accompagné de nouvelles mesures d’assouplissement devrait également paraître courant avril 2022.



Thaïlande : vers la fin du Thailand Pass ? La fin du Thailand Pass devrait être officialisée dès juillet 2022. En effet, Mr Yuthasak Supasorn, Gouverneur de la TAT (Tourism Authority of Thailand), a déclaré que le projet de qualifier le Covid-19 d'endémique à partir du second semestre de l'année entraînerait de nouveaux assouplissements, tels que la suppression du Un résultat de test PCR reste tout de même obligatoire pour le moment. La TAT prévoit de proposer un nouvel assouplissement des règles de voyage lors de la prochaine réunion du Centre pour l'administration de la situation du Covid-19 (CCSA), le 18 mars.

En effet, Mr Yuthasak Supasorn, Gouverneur de la TAT (Tourism Authority of Thailand), a déclaré que le projet de qualifier le Covid-19 d'endémique à partir du second semestre de l'année entraînerait de nouveaux assouplissements, tels que la suppression du Thailand Pass , ce document complexe qui donne du fil à retordre aux professionnels du voyage et aux visiteurs.pour le moment. La TAT prévoit de proposer un nouvel assouplissement des règles de voyage lors de la prochaine réunion du Centre pour l'administration de la situation du Covid-19 (CCSA), le 18 mars.

Bangladesh : allègement pour les vaccinés et non-vaccinés Le 8 mars dernier, les autorités du Bangladesh ont annoncé un assouplissement des conditions d’entrée dans le pays, avec effet immédiat, pour les voyageurs vaccinés et non-vaccinés : le test PCR pour les voyageurs vaccinés n’est plus obligatoire et la quarantaine est levée pour les non-vaccinés. L’Autorité de l’aviation civile du Bangladesh a précisé les nouvelles procédures d’entrée et de sortie des passagers sur tous les types de vols internationaux, à savoir :

- Les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet, avec un vaccin Covid-19 approuvé par l’OMS, peuvent entrer au Bangladesh avec la preuve officielle de certification de la vaccination et aucun certificat négatif COVID-19 basé sur la RT PCR n’est requis.

- Les voyageurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, avec un vaccin Covid-19 approuvé par l’OMS, peuvent entrer au Bangladesh s’ils possèdent un certificat négatif COVID-19 basé sur la méthode RT-PCR et effectué dans les 72 heures avant l’heure de départ.



