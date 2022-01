Appli mobile TourMaG



Assistance Covid : le nombre de voyageurs testés positifs à destination ne cesse de s'accroître

Voici le courriel de Mutuaide, envoyé fin décembre, qui sensibilise ses adhérents suite à la déferlente de sollicitations téléphoniques et les contraintes sanitaires auxquelles ils sont soumis par les autorités locales.

Aux contraintes imposées par chaque pays, ils doivent également faire face à la réduction du nombre de vols et des hôtels saturés par des clients testés positifs. Malgré tous ces facteurs, Mutuaide met tout en oeuvre pour organiser et accompagner les voyageurs bloqués à destination.

Rédigé par ASSUREVER le Dimanche 16 Janvier 2022

Face à la montée spectaculaire du nombre de cas positifs à destination, les assisteurs font appel à leurs courtiers et à leurs clients pour prendre la totale mesure de la situation Courriel de Mutuaide du 31/12/2021 :



"Chers Partenaires ,



J’espère que ce message vous trouvera en bonne santé alors que nous traversons une nouvelle période de trouble sanitaire.



Je souhaitais par ce mail partager avec vous certaines informations importantes en lien avec nos activités d’assistance aux personnes en déplacement.



Nous comptabilisons chaque jour de très nombreux voyageurs assurés qui, à destination, se retrouvent déclarés positifs à la COVID-19.



La majorité des voyageurs qui font appels à l’assistance sont diagnostiqués asymptomatiques ou avec des symptômes légers.



Notre mission dans la gestion de ces dossiers est double :



D’une part, accueillir et suivre vos clients pour s’assurer que leur santé n’est pas menacée



D’autre part, organiser et coordonner la problématique d’isolement et parfois de retour impossible dans un contexte logistique et sanitaire tout à fait exceptionnel.



En effet, la recherche d’hôtels d’accueils doit se faire SOUS L'EGIDE INCONTOURNABLE DES AUTORITES LOCALES DE CHAQUE PAYS avec son lot d’inertie et de lenteurs administratives. Par ailleurs il n’aura échappé à personne que les transports aériens sont aussi perturbés par cette nouvelle vague sanitaire planétaire et que certaines compagnies doivent annuler des vols faute de personnel navigant disponible.



Aussi, si je me permets d’attirer votre attention et de vous alerter aujourd’hui, c’est pour que nous puissions nous aider en relayant auprès de nos clients ces éléments, pour une meilleure compréhension des conditions actuelles dans lesquelles opèrent nos chargés d’assistance au service des voyageurs. L’assisteur que nous sommes n’a que très peu de marge de manœuvre dans le choix de la logistique dans la mesure où tout est sous le contrôle des autorités sanitaires des pays d’accueil, et cela même pour une simple recherche d’hôtel !!



Nous travaillons en grande proximité avec les consulats et ambassades ainsi que le MAE et nos correspondants sur place mais à l’heure actuelle certains pays ( tel que DUBAI exemple ) sont saturés de touristes déclarés positifs à la COVID et les hôtels désignés d’accueils sont pleins.



Vous aurez donc compris que nos marges de manœuvre sont très limitées. Nous comprenons parfaitement que ces situations exceptionnelles de tensions sont susceptibles de générer de l’incompréhension voire de l’insatisfaction des clients assurés. Ceux-ci sont anxieux et déboussolés de ce qui leur arrive, inquiétude parfois même accentuée par une Agence ou un TO ne prenant pas la totale mesure de la situation que nous vivons.



Je vous remercie par avance de votre aide en matière de communication dans cette situation extrêmement complexe et qui ne va sans doute aller qu'en s’accentuant dans les semaines à venir.



Comme toujours, vous pouvez compter sur la totale mobilisation de tous les salariés de Mutuaide pour traverser cette crise et être aux côtés de vos clients et de tout faire pour leur venir en aide pour faire face aux difficultés qu’ils rencontreront.



Surtout, prenez soin de vous et de vos proches



MUTUAIDE"



Il est de notre responsabilité à toutes et à tous, partenaires, courtiers et professionnels du tourisme, de participer à la réussite des assistances de nos assurés en ne suchargeant pas les lignes téléphoniques des assisteurs, qui rappelons le, depuis maintenant presque deux ans, ont fait évolué leurs garanties, ont augmenté leur capacité RH et ont mis en place des cellules de crises pour toujours mieux répondre aux attentes des voyageurs.



