Assurance Flotte Autocars, Flotte Automobiles : c'est quoi au juste ?

En tant que professionnels du tourisme, saviez-vous qu'une "flotte" démarrait à partir de 3 véhicules seulement utilisés par l'entreprise ? On vous explique tout.

Rédigé par ASSUREVER le Lundi 6 Septembre 2021

Quelle est la définition d'une "flotte" ? On appelle flotte, l’ensemble du parc automobile d’une société.



Elle est habituellement constituée d’au minimum 3 véhicules utilisés par l’entreprise. Il peut s’agir de voitures de fonction, de service, d’utilitaires mais également de deux roues, d’engins, de camions, d'autocars etc…

Vous pouvez donc assurer chaque véhicule de manière individuelle ou souscrire une assurance "flotte auto" pour regrouper tous vos véhicules au sein d'un même contrat.



Un contrat d’assurance flotte couvre donc l’ensemble des véhicules soumis à l’obligation d’assurance et dont le souscripteur est propriétaire ou dont il a la garde ou l’usage.



Quelle est la différence avec un contrat individuel ? (mono contrat) Un contrat d’assurance auto individuel assure un seul véhicule qui est utilisé dans le cadre professionnel, comme par exemple un taxi.



En ce qui concerne les entreprises, ce type de contrat est très proche d’un contrat d’assurance auto pour un particulier. Un bonus-malus peut s’appliquer.



Cependant, il n’existe pas de système de bonus-malus concernant un contrat flotte. En effet, la cotisation d’un contrat flotte est calculée chaque année au moment de l’échéance du contrat et elle prend en compte les sinistres et l’évolution du parc.

Quels sont les avantages de l’assurance flotte ? Un contrat de flotte vous permet :



• de gérer plus facilement votre assurance car tout est regroupé dans le même contrat

• d’optimiser les coûts : l’assurance de flotte est plus avantageuse

• de ne pas être soumis aux clauses de bonus-malus

• d’être un client plus important pour votre assureur : si vous regroupez tous vos contrats dans une assurance flotte, votre entreprise a plus de poids, ce qui peut faciliter une négociation de la prime d’assurance

• de gérer les mouvements (ajouts ou suppressions de véhicules en cours d’année) : c’est plus simple car en dessous d’un seuil minimum de mouvements intervenant en cours d’année d’assurance, la prime flotte n’est pas impactée. Le budget global est donc maintenu malgré une augmentation du parc garanti



