Assurances IARD : qu’est-ce que c’est ?

Comme bien d’autres secteurs de l’économie, l’assurance n’a pas échappé à la mode des acronymes plus ou moins obscurs, qui font inévitablement passer ceux qui les maîtrisent pour des experts du sujet.



Pourtant, comprendre ce que signifie exactement le terme d’assurance IARD n’est au fond pas si compliqué. Tout simplement parce que tous les Français, ou leur du moins leur majorité, ont souscrit une telle assurance. Et lorsque ce terme est utilisé pour désigner un contrat d’assurance pour professionnels, il est assez facile de faire le rapprochement. Les particuliers ont besoin d’assurer leurs biens, les entreprises aussi. Seuls les biens diffèrent, en type, en nombre, en valeurs, mais aussi en ce qui concerne les risques qui pèsent sur ces biens.



Que recouvrent donc les assurances (puisqu’il s’agit non pas d’une assurance mais d’une famille d’assurances) IARD pour professionnels ? Quels contrats répondent à cette définition ? Comment bien choisir son assurance IARD, et à quel prix ?

Dimanche 30 Janvier 2022

Qu’est-ce qu’une assurance IARD et à qui s’adresse-t-elle ? Une assurance IARD est destinée à couvrir les risques subis par les biens de l’assuré, ce qui se traduit en toute une série de contrats d’assurance pour professionnels.



DEFINITION de l’assurance IARD et risques couverts



Dans l’univers des assurances, l’acronyme IARD signifie « Incendie, Accidents et Risques Divers » . Il s’agit donc d’une famille d’assurances qui s’oppose à celle des assurances de personnes ou assurances vie.



En effet, les assurances IARD couvrent les dommages et la protection des biens, par opposition aux assurances vie qui protègent les personnes, qui peuvent être des assurances santé, accident, décès, ou des assurances… vie. Dans le cadre des assurances professionnelles, les assurances chômage du dirigeant sont rattachables à cette catégorie d’assurances VIE.



Les contrats IARD permettent donc d’assurer la couverture des biens en cas de sinistres. Ils sont ainsi indispensables pour protéger les locaux, les équipements, les stocks ou véhicules contre les accidents ou les risques inhérents à l’activité .



Ces risques peuvent donc être des risques d’incendie ou d’accidents, mais aussi des risques de vol, d’inondation, de détérioration à la suite de toute cause non intentionnelle, y compris liée à des facteurs économiques comme l’inflation.



Certains assureurs et courtiers sont spécialisés dans les contrats IARD, d’autres se concentrent sur les assurances de personnes, d’autres enfin, le plus grand nombre, proposent à la fois des offres destinées à garantir les biens et des assurances de personnes.



CONTRATS TYPES



Lorsqu’il s’agit de couvrir des biens, la créativité des assureurs n’a d’égale que la diversité des besoins de leurs assurés. Pour faire la liste des équipements et marchandises qui peuvent mériter une assurance, il faudrait commencer par faire la liste des différentes activités professionnelles…

En effet, plusieurs assureurs font le pari d’assurer aussi précisément que possible chaque type de bien de valeur détenu par une entreprise. Il peut s’agir de l’équipement informatique, mais aussi du mobilier pour les magasins ou de types de machines pour l’industrie.



Quelques contrats parmi les plus courants peuvent néanmoins être mis en avant :

- Contrat d’ assurance auto , parfois dans le cadre d’ assurances de flotte automobile pour les entreprises nécessitant beaucoup de véhicules ;

- Contrats protégeant les stocks, les marchandises, les équipements et machines d’une entreprise. S’il est possible d’isoler chaque élément avec une assurance spécifique, l’ensemble est généralement couvert par une seule assurance multirisque professionnelle ;

- Contrats d’assurance habitation ou d’assurance de locaux professionnels, par exemple sous responsabilité locative pour les locataires, pour tout ce qui peut survenir comme sinistres dans les locaux utilisés par l’entreprise, qu’il s’agisse de bureaux, d’usines ou de magasins.

Les professionnels concernés



La lecture de cette simple liste permet de comprendre que tous les professionnels sont, à des degrés divers, concernés par les assurances de la catégorie dite IARD.



Dans de nombreux cas, les assurances de ce type sont obligatoires pour les professionnels, par le prisme de la responsabilité civile et des dommages que ces biens peuvent occasionner à des tiers.



C’est le cas notamment pour l’assurance auto responsabilité civile chez les chauffeurs de VTC, l’assurance des denrées à températures régulées chez les restaurateurs, et pour tous les professionnels recevant du public en magasin, ou accueillant des salariés, des stocks et du matériel dans leurs locaux, pour ce qui est de l’assurance du local commercial . C’est également le cas de l’assurance responsabilité civile pour toutes les professions dites « réglementées » et quelques autres cas spécifiques.



Ces dispositions sont valables pour toutes les formes juridiques et régimes professionnels : SARL, SA, EURL, mais aussi micro entreprise et auto entrepreneurs.

Comment souscrire son assurance IARD au meilleur prix ? Les assurances de ce type pour professionnels différant peu des assurances pour particuliers de la même famille, les mêmes conseils peuvent être appliqués pour sélectionner le meilleur contrat.



En revanche, la diversité des activités et des situations des entreprises rendent plus difficile la recherche des tarifs pour assurances IARD.



BIEN CHOISIR son assurance IARD



Les conseils qui peuvent être donnés pour choisir au mieux son assurance pour professionnel sont fondamentalement les mêmes que pour un particulier. Cependant, les évaluations seront plus complexes.



En amont, le premier conseil est de bien étudier ses besoins.



Pour une entreprise, cela signifie :

- Evaluer correctement ses biens et leur valeur, si besoin par un expert,

- Evaluer les risques possibles, ce qui revient à se demander pour chaque risque, ce que devrait être le montant de l’indemnisation nécessaire pour reprendre l’activité normalement à la suite d’un sinistre.



Par la suite, il convient d’étudier plus particulièrement certains points du contrat :

- La valeur de remplacement est un indicateur clef : il précise quelle sera la valeur prise en compte pour remplacer un bien détruit dans des circonstances prévues par l’assurance. Cette valeur peut être celle du neuf (valeur d’achat), celle du neuf plafonnée à un certain niveau, évoluée avec le temps (valeur d’usage ou vénale), ou correspondre à sa valeur en termes de coûts de production pour les stocks.

- L’indice de prime d’assurance est également un outil important, qui détermine en grande partie le prix de l’assurance.

- Ainsi que d’autres points classiques des contrats d’assurance comme les limitations de garanties en valeur ou en causes de sinistre, les exclusions, etc.

- Enfin, en aval de la négociation, il est important de réévaluer chaque année les valeurs estimées pour être en mesure de renégocier le prix de son assurance et d’être couvert pour ses besoins réels, actualisés.



Les PRIX des assurances IARD



Le coût des assurances IARD dépend d’une longue série de facteurs, à commencer par savoir de quel type d’assurance il s’agit.



Ensuite, les critères propres à l’entreprise qui souhaite souscrire le contrat en question sont étudiés. Les critères les plus souvent requis sont :

- La taille de l’entreprise,

- L’ancienneté de l’entreprise,

- L’activité de l’entreprise,

- La forme juridique de l’entreprise,

- Le chiffre d’affaires réalisé ou prévisionnel.



Dans ces conditions, étant donné la multiplicité des risques et des contrats, il est impossible de déterminer un prix moyen pour cette famille d’assurances.



Une bonne raison de plus pour demander conseil auprès de son courtier en assurance IARD afin de sélectionner le contrat qui correspond le mieux à ses besoins, au meilleur prix.

