Assurever (April) : "On se prépare à un petit tsunami"

En décembre 2019, Assurever a lancé « l’assurance défaillance », un produit optionnel « plus qu’à la mode en ce moment » , ironise Matthieu Drouet.



« Conçu à l’origine pour protéger l’agence dans le cadre de ces packages dynamiques en cas de défaillance d’un de ses prestataires, il inclut les fermetures d’aéroports et… les épidémies » , précise Jean-Philippe Lardennois.



Comme tous les professionnels du tourisme, les équipes d’Assurever suivent au jour le jour l’évolution de la situation.



« On se prépare à un petit tsunami. Nous allons avoir moins de primes et plus de sinistres. C’est une situation que l’on a déjà vécue avec H5-N1, le volcan islandais. La panique est générale en France », reconnait Matthieu Drouet.



Point positif : La chute de son client Thomas Cook en septembre dernier a été amortie par l’arrêt des activités de l’assureur espagnol Mapfre, qui lui a permis de récupérer des clients.