Avec Corsair envolez-vous pour Abidjan

Véritable carrefour culturel de l’Ouest africain, Abidjan connaît une perpétuelle croissance. Capitale économique de la Côte d’Ivoire, cette ville qui n’était à l’origine qu’un petit village de pêcheur, connait un développement qui se confond avec l’expansion du pays tout entier. La Côte d’Ivoire séduit les vacanciers pour ses traditions et la diversité de son offre touristique. Sa position stratégique et son dynamisme ont par ailleurs un vrai pouvoir d’attraction sur les entreprises désireuses de développer leurs activités en Afrique de l’Ouest.

Lundi 7 Mars 2022





Corsair propose des vols quotidiens depuis Paris-Orly vers



A savoir avant de partir :



La demande de visa doit être effectuée auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. (Compter environ 7 jours de délai et 110 euros de frais consulaires pour l'obtention d'un visa de deux mois).



Cette destination exige aussi le vaccin contre la fièvre jaune. Les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningite, la typhoïde, l'hépatite A et B sont recommandés.



Abidjan, une capitale économique effervescente La ville la plus peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone attire par son effervescence. Ses hôtels de renommée internationale, ses équipements mis à disposition des organisateurs de conférences, congrès ou séminaires, ses transports et voies de communications ainsi que sa taille, en font une ville idéale pour le tourisme d’affaires.



Les premières plages de sable fin bordées de cocotiers ne sont néanmoins jamais loin du centre-ville…



A Abidjan les déplacements urbains sont assurés en bus et taxis. Il existe deux types de taxis : les rouges qui circulent dans toute la ville et les collectifs jaunes ou woro-woro qui se limitent à un quartier. Les pinasses et les bateaux-bus relient aussi plusieurs quartiers.

Pieds dans l’eau Le pays qui possède 520 kilomètres de côtes bordant l'Océan Atlantique a une vocation balnéaire. Plages de sable fin, cocotiers, criques, falaises, lagunes invitent à la baignade, au surf, à la pêche sportive, aux sports nautiques, à la voile …



A une quarantaine de kilomètres au sud-est d’Abidjan, la cité historique Grand-Bassam est réputée pour ses plages, pour la qualité de ses nombreux restaurants pied dans l’eau et pour son sens de la fête. Assinie en bordure du golfe de Guinée et Sassandra à l’embouchure du fleuve du même nom méritent amplement le détour.

Un patrimoine vivant, naturel, historique C’est un pays où cohabite paisiblement une soixantaine d'ethnies. Elles possèdent leurs propres cultures, leurs rites, leurs musiques et leurs danses. Dans les villages où la tradition orale est encore très présente, les griots (communicateurs traditionnels en Afrique occidentale) détiennent la parole. Ils sont considérés comme la "mémoire du village". Et c’est toujours sous "l'arbre à palabre" que se retrouvent les sages pour régler les conflits.



Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 comme réserve de biosphère, le Parc national de Taï constitue l’un des derniers vestiges importants de la forêt tropicale primaire en Afrique de l’Ouest. Il abrite 140 espèces de mammifères dont 12 endémiques, 240 espèces d'oiseaux et de nombreuses espèces d'insectes, de reptiles et d'amphibiens, d'oiseaux rares tels que des chimpanzés considérés comme les plus intelligents au monde.



Incontournable, étonnant, situé en plein cœur d'Abidjan : le parc national du Banco. D’une superficie de 3 474 hectares, il abrite une forêt primaire de 600 hectares plantée d’essences rares. On y trouve de nombreux oiseaux et des singes. Cette forêt est le poumon vert et le réservoir hydraulique de la ville. On s’y promène de préférence en visite guidée à pied ou à vélo électrique.

A savoir : le pays compte de nombreux parcs nationaux et près de 300 réserves naturelles.

Gastronomie Très diversifiée en raison du brassage des populations la cuisine ivoirienne est riche. Vous trouverez toujours une occasion pour déguster le foutou, le placali, l'alloco, l'igname... L’attiéké la célèbre semoule de manioc est l’un des ingrédients les plus populaires en Côte d’Ivoire, et plus particulièrement à Abidjan. Il s’accompagne de poisson braisé ou de viande.



Gourmande, balnéaire, culturelle, écotouristique, festive, studieuse… La Côte d’Ivoire est multiple. Le saviez-vous ? Elle est le premier producteur mondial de cacao, matière première de fabrication du chocolat. Chaque tablette vendue dans le monde contient 10 % du cacao ivoirien ! Les plantations qui se visitent s’étendent à perte des vues et les visiteurs peuvent participer aux différentes étapes de transformation des fèves.

