Azamara programme huit croisières dédiées au golf

Azamara Cruises et Premier Golf lancent huit itinéraires dédiés au golf à bord de quatre navires.
Les croisières couvriront notamment l’Irlande, l’Écosse, les îles Britanniques, l’Europe du Nord, le Vietnam et la Thaïlande, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Selon les itinéraires, trois à cinq parcours seront proposés, dont Royal Portrush, Torrey Pines South et Cape Kidnappers.
La « Classic Collection » privilégie les parcours mythiques et les links, tandis que la « Leisure Collection » propose des parcours adaptés aux voiturettes. Quatre des huit croisières permettront de choisir entre ces deux formules.
Les croisières couvriront notamment l’Irlande, l’Écosse, les îles Britanniques, l’Europe du Nord, le Vietnam et la Thaïlande, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Selon les itinéraires, trois à cinq parcours seront proposés, dont Royal Portrush, Torrey Pines South et Cape Kidnappers.
La « Classic Collection » privilégie les parcours mythiques et les links, tandis que la « Leisure Collection » propose des parcours adaptés aux voiturettes. Quatre des huit croisières permettront de choisir entre ces deux formules.
Deux formules pour les golfeurs
Les forfaits, proposés de 2 050 à 6 995 dollars par personne en supplément de la croisière, peuvent inclure transferts, voiturette ou caddie et déjeuner.
Cinq extensions avant ou après la croisière sont également proposées, notamment en Californie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande.
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Cinq extensions avant ou après la croisière sont également proposées, notamment en Californie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande.
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