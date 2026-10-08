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Azamara programme huit croisières dédiées au golf

Trois à cinq parcours proposés par itinéraire


Azamara Cruises s’associe à Premier Golf pour proposer huit croisières dédiées au golf en 2027 et 2028. Réparties sur quatre navires, elles permettront de jouer sur des parcours renommés en Europe, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et sur la côte Pacifique.


Rédigé par le Jeudi 8 Octobre 2026 à 12:18

Azamara Cruises proposera huit croisières dédiées au golf en 2027 et 2028 - Photo : Azamara
Azamara Cruises proposera huit croisières dédiées au golf en 2027 et 2028 - Photo : Azamara
Aer Lingus
Azamara Cruises et Premier Golf lancent huit itinéraires dédiés au golf à bord de quatre navires.

Les croisières couvriront notamment l’Irlande, l’Écosse, les îles Britanniques, l’Europe du Nord, le Vietnam et la Thaïlande, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Selon les itinéraires, trois à cinq parcours seront proposés, dont Royal Portrush, Torrey Pines South et Cape Kidnappers.

La « Classic Collection » privilégie les parcours mythiques et les links, tandis que la « Leisure Collection » propose des parcours adaptés aux voiturettes. Quatre des huit croisières permettront de choisir entre ces deux formules.

Deux formules pour les golfeurs

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Les forfaits, proposés de 2 050 à 6 995 dollars par personne en supplément de la croisière, peuvent inclure transferts, voiturette ou caddie et déjeuner.

Cinq extensions avant ou après la croisière sont également proposées, notamment en Californie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande.

A lire aussi : Azamara dévoile 36 nouvelles expériences pour ses soirées AzAmazing Evenings

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Tags : azamara
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