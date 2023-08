BSP Auto veut poursuivre son développement en Europe

Je suis arrivé en 2013 dans la société pour développer le B2B.Nous travaillons avec plus de 3 000 agences partenaires et sommes référencés dans les plus gros réseaux d’agences de voyages. Dès septembre, TourCom sera un nouveau partenaire.Si nous sommes connus sur le marché France, c’est moins le cas à l’international.Actuellement, nous déployons l’Espagne et la Belgique.Pour ce faire, nous avons mis en place des actions de prospection auprès des agences. Nos atouts résident dans la simplicité de notre offre et la proposition des meilleurs tarifs du web.En 3 clics, il est possible de comparer l’ensemble des loueurs et de réserver notre offre clé en main. Mais il ne faut pas oublier que le premier critère de choix reste le prix.L’électrification de la flotte va se poursuivre. Autre tendance : la dématérialisation de location de voitures, via des solutions en libre-service, où le client ne va plus au comptoir, mais récupère le véhicule via son portable.D’ailleurs, nous avons récemment noué un partenariat avec Virtuo, acteur de la location sans agence.