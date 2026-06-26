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Bagages : les incidents reculent, mais coûtent encore 6,3 milliards de dollars au secteur aérien

Malgré une nette amélioration, les incidents coûtent encore 6,3 milliards de dollars par an au transport aérien


Le nombre de bagages mal acheminés a diminué de 23 % en 2025, alors que le trafic aérien mondial a atteint un niveau record de 5 milliards de passagers. Dans son rapport annuel, SITA souligne également que ces incidents représentent encore un coût de 6,3 milliards de dollars pour le secteur.


Rédigé par le Lundi 29 Juin 2026 à 15:04

Le rapport 2026 de SITA fait état d'une baisse de 23 % du taux de bagages mal acheminés dans le transport aérien en 2025. DepositPhotos.com/JINNARITT
Le rapport 2026 de SITA fait état d'une baisse de 23 % du taux de bagages mal acheminés dans le transport aérien en 2025. DepositPhotos.com/JINNARITT
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Le rapport Baggage IT Insights 2026 de SITA montre que le taux de bagages mal acheminés est tombé à 4,9 pour 1 000 passagers en 2025, contre un niveau supérieur l'année précédente.

Au total, 24 millions de bagages ont été concernés, soit une baisse de 19 % sur un an. Pour la première fois depuis la pandémie, ces deux indicateurs repassent sous les niveaux enregistrés avant la crise sanitaire, alors même que le trafic aérien mondial a continué de progresser avec 5 milliards de passagers transportés en 2025.

Selon SITA, cette évolution reflète les effets de la transformation numérique engagée par le secteur aérien, qui s'appuie notamment sur le partage des données en temps réel, l'intelligence artificielle, la biométrie et les technologies de suivi des bagages.

Les technologies poursuivent leur déploiement, malgré un coût toujours élevé

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Malgré ces progrès, les bagages mal acheminés ont encore représenté un coût estimé à 6,3 milliards de dollars pour le secteur aérien en 2025, soit 260 dollars par incident en moyenne.

Les correspondances demeurent la première cause des incidents, avec 39 % des cas recensés, tandis que trois compagnies aériennes sur quatre prévoient d'investir dans l'intelligence artificielle au cours des deux prochaines années.

A lire aussi : Techno : les tests vont rester et deviendront un sésame permettant de voyager

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Tags : bagage
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