Aéroports : le nombre de bagages mal acheminés a baissé en 2023

"L'amélioration du taux de bagages mal traités en 2023 est une excellente nouvelle pour les passagers et pour l'aviation. C'est d'autant plus impressionnant que le trafic mondial de passagers a fortement augmenté en 2023 et devrait doubler d'ici 2040. "

D'autres recherches de SITA* révèlent l'anxiété des passagers face aux retards et aux annulations (c’était le cas pour 32% d’entre eux en 2023). Elles montrent que deux tiers des compagnies aériennes proposent désormais un dépôt de bagages sans assistance, et que 85% des aéroports offrent un dépôt de bagages en libre-service.Dans le même temps, les passagers souhaitent utiliser leur téléphone portable pendant leur voyage, y compris lors de la collecte des bagages.Aujourd'hui,Lors de la collecte des bagages, seules 58% des compagnies aériennes partagent leurs données. Dans le même temps, 66% des aéroports partagent les données relatives à la livraison des bagages avec les compagnies aériennes.L'enquête Baggage IT Insights de SITA cite l'appel de l'IATA en faveur d'un suivi complet des bagages et de données d'état en temps réel dans le cadre de son initiative Resolution 753, avec un partage des données tout au long du parcours du bagage.L'enquête souligne également l'appel du Conseil international des aéroports en faveur du libre-service, de la communication en temps réel et de la visibilité pour les passagers afin de réduire le stress et l'anxiété. David Lavorel , PDG de SITA, a déclaré :