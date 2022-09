Appli mobile TourMaG



Bagnoles de l’Orne Normandie labellisée "Green Destinations" La 1ère destination française à obtenir ce label

Bagnoles de l’Orne Normandie est la première destination française labellisée "Green Destinations". Ce programme certifie et promeut les destinations touristiques durables au niveau international selon des critères environnementaux, socio-économiques et culturels.

Seule station thermale du Grand Ouest, située au cœur d’un massif forestier de plus de 7000 hectares, Bagnoles de l’Orne Normandie a adopté depuis 2019 un positionnement et un plan d’action fortement orientés vers la connexion à la nature, les sports de plein air et le bien-être du corps et de l’esprit.



La destination vient de devenir la 1ère destination française à obtenir le label « Green Destinations » récompensant sa stratégie de durabilité et ses réalisations par le biais du programme Green Destinations Award.



Ce programme certifie et promeut les destinations touristiques durables au niveau international selon des critères environnementaux, socio-économiques et culturels.



En effet, les critères de Green Destinations sont ceux du Global Sustainable Tourism Council (GSTC- Conseil mondial du tourisme durable).



Plus de 100 critères et indicateurs de durabilité ont été analysés avant de décerner le niveau GOLD AWARD Green Destinations à Bagnoles de l’Orne Normandie, tels que la conservation de la nature et du patrimoine, la gestion des déchets, l'énergie et le climat. Le Gold Award est le 3e palier sur 5 avant la certification qui nécessite de répondre à 100% des critères de tourisme durable de l’OMT.



" Ce prix est également une reconnaissance des efforts déployés par notre destination pour maintenir son attractivité touristique tout en prenant en compte la nécessité et les enjeux que représentent un tourisme plus responsable , indique Bagnoles de l’Orne Tourisme dans un communiqué.



Sont mesurés non seulement les aspects visibles et tangibles, comme le patrimoine naturel, mais aussi les politiques et les plans de gestion qui tiennent compte des principes du développement durable ".

Une feuille de route pour les deux prochaines années En étant labellisé Green Destinations, Bagnoles de l’Orne Normandie a accepté d’être audité tous les 2 ans pour améliorer ses pratiques durables.



Pour cette fin d’année 2022, la destination compte ainsi mettre l’accent sur :



- la création d’une charte partenaire pour les acteurs économiques qui valorisera leurs bonnes pratiques et les incitera à entrer dans la démarche de labellisation Good Travel Seal



- l'information auprès du grand public sur la thématique de développement durable sur le site internet



- l’intensification du déploiement du dispositif #GourdeFriendly avec Hoali pour réduire la consommation de bouteilles plastiques



- la mise en place d’une station Outdoor labellisée Destination Respect en partenariat avec la ville de Domfront en Poiraie qui couvrira tout le massif des Andaines, avec notamment le renforcement des circuits consacrés au vélo, à la marche nordique ou au trail dans un objectif de développer les pratiques sportives et les mobilités douces entre les deux communes.

Qui est Green Destinations ? "Green Destinations" est une ONG internationale, habilitée par l’Organisation Mondiale du Tourisme pour labelliser et certifier des destinations touristiques selon le label GSTC référentiel du Tourisme Durable Mondial.



Elle référence environ 450 destinations, 60 pays répartis sur les 5 continents, engagées à des degrés divers dans une politique de tourisme durable.



Le programme de récompense et de certification "Green Destinations » met au défi les destinations (municipalités, régions, zones protégées et domaines privés) de promouvoir une gestion responsable des destinations sur une base continue et durable, dans le but de stimuler le secteur du tourisme à mettre en œuvre des pratiques environnementales de premier plan.



Les destinations participantes s'engagent dans un système de gestion de la durabilité, avec tous les 2 ans une vérification indépendante des performances et des progrès, et des recommandations d'amélioration. La certification Green Destinations est accréditée par le Conseil mondial du tourisme durable (CMDT).



