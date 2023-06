Belle-Île-en-Mer : Finistair reprend ses vols depuis Brest et Rennes

En complément de sa liaison Brest-Ouessant, liaison opérée par la compagnie aérienne depuis sa création en 1981, Finistair a décidé de relancer sa liaison entre Belle-Île-en-Mer et les aéroports de Rennes et Brest pour la saison estivale.Chaque vendredi et dimanche, les voyageurs pourront bénéficier d’un vol d’environ 40 minutes pour effectuer la liaison entre l’île et le continent, à bord de l’avion, d’une capacité de 9 places, pour le prix de 99€ aller.