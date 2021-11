Finistair ouvre une nouvelle ligne vers Bordeaux

Cette ligne s'ajoute à celle touristique entre Brest, Belle-Île et Vannes, lancée à l’été 2021, pour la période estivale, en plus de la liaison historique avec Ouessant.



" Avec la reprise économique, le besoin de déplacements professionnels est bien réel.



En lançant cette ligne directe entre Brest et Bordeaux, nous rapprochons deux zones d'activité économique importantes de la côte Atlantique et apportons une réponse aux besoins de mobilité inter-régionale des dirigeants d’entreprises, " a expliqué Loïc Andro, le directeur général de Finistair.