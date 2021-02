Biarritz : l'Hôtel du Palais rouvre ses portes après plusieurs phases de rénovation

L'Hôtel du Palais à Biarritz s’apprête à rouvrir ses portes le 26 mars 2021 après une profonde rénovation.



Depuis l’automne 2018, cet établissement mythique a connu plusieurs phases de rénovation : de ses extérieurs et sa toiture, à la quasi-totalité de ses chambres, ses restaurants, bars et sa réception.



Le mobilier d’époque, les tapisseries, les tissus d’ameublement et les trompes l’œil ont été entièrement rénovés ou créés par une équipe d’artisans d’art propre à l’hôte.



L’hôtel dispose de 86 chambres et 56 suites dont la superficie varie de 28 à 100 m2. "Le dernier étage de l’hôtel en abrite quelques-unes dans une ambiance marine rappelant les croisières en bateau avec leurs fenêtres arrondies et hublots " indique un communiqué de presse.