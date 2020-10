Bleu Infini entre chez Selectour avec ses expéditions polaires

Bleu Infini entre dans le réseau de vente de, en proposant aux agences de voyages, sur les navires Quark Expéditions.Des croisières francophones (conférences et guides), toujours accompagnées et animées par une personnalité scientifique de renom,Elles comprennent la pension complète, les excursions et même la parka. Les passagers sont encadrés durant toute la durée de l’aventure par des explorateurs ou des scientifiques chevronnés.Une brochure et un site internet sont à disposition avec un numéro unique de réservation.Bleu Infini : 04 72 76 75 66 - www.bleu-infini.fr.