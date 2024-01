Boston avec JetBlue, porte d’entrée vers la Nouvelle-Angleterre A partir du 04 avril 2024, JetBlue opèrera un vol quotidien entre Paris et Boston. Cette nouvelle rotation sera la porte d’entrée vers la Nouvelle-Angleterre.

Du nouveau sur l’axe transatlantique de la part de la 6ème compagnie aérienne américaine ! Découvrez ce qui rendra unique l’expérience JetBlue entre Paris et Boston.



Rédigé par JetBlue le Lundi 22 Janvier 2024

Voyages d’affaires ou loisirs, découvrez tous les avantages à voyager sur JetBlue entre Paris et Boston. A l’approche de son 24ème anniversaire JetBlue poursuit sa mission : (ré)insuffler de l’humanité dans le monde du voyage. Sur les vols transatlantiques, l’expérience client est, plus que jamais, au cœur des préoccupations de la compagnie :



● Wifi haut débit gratuit et illimité

● Repas sur-mesure à commander depuis son siège

● Snacks et boissons sans alcool en illimité

● Le plus d’espace* pour les jambes en Core**

● Ecran individuel à chaque siège avec divertissements à bord et TV américaine en direct





*Comparé à l’ensemble des compagnies aériennes américaines

**Core = classe économique JetBlue





Mint®, découvrez la classe affaires selon JetBlue Installez-vous confortablement dans l’une des 24 suites privatives et profitez de nombreux atouts :



● Portes coulissantes

● Sièges ultra-confortables convertibles en lit

● Espaces de rangement optimisés

● Grand écran individuel

● Branchements et stations de recharge sans-fil.



Côté restauration, c’est le groupe Delicous Hospitality, basé à New York et connu pour ses restaurants (Pasquale Jones, Charlie Bird et Legacy Records) qui créé chaque trimestre la carte des repas servis en Mint®. Une expérience sur-mesure comme au restaurant puisque chaque client fait sa propre sélection de plats depuis son écran individuel. Cerise sur le gâteau, un QR code à scanner sur le menu plongera chaque client dans l’ambiance musicale du restaurant.



En classe économique, demandez-en plus ! Sur les vols transatlantiques, JetBlue fait rimer voyage avec « service privilégié », même en Core, le nom de la classe économique. Pour chouchouter ses 114 passagers Core, JetBlue inclut un repas chaud pour tous, à commander directement depuis son écran individuel, lors de l’embarquement. Composez votre propre combinaison qui vous sera servie directement à votre siège au moment du service.



De plus, en cas de petite faim, rendez-vous à l’arrière de la cabine pour déguster les nombreux snacks et boissons proposées en libre-service et en illimité dans le « Pantry », le buffet à volonté de JetBlue.



Et bien entendu, Wifi haut gratuit illimité, films, séries et la TV américaine à chaque siège.



Envolez-vous vers Boston et découvrez le Maine et le New Hampshire, deux états pittoresques de la Nouvelle-Angleterre Maine et le New Hampshire offre une expérience unique et variée, attirant des visiteurs du monde entier pour plusieurs raisons captivantes.



Nature à couper le souffle : Les deux états regorgent de paysages naturels époustouflants. Le Maine séduit avec ses côtes rocheuses, ses phares emblématiques et ses parcs nationaux (Parc National Acadia), tandis que le New Hampshire offre des montagnes majestueuses (White mountains), des lacs pittoresques et des forêts verdoyantes. Les amoureux de la nature seront comblés par la diversité des environnements offerts.



Activités de plein air toute l'année : Que ce soit en été, avec la randonnée et les sports nautiques, en automne avec le feuillage spectaculaire, ou en hiver avec le ski et la motoneige, les deux états offrent des activités de plein air adaptées à chaque saison. Il y a toujours quelque chose à faire, peu importe le moment de l'année.



Cuisine délicieuse : Le Maine est célèbre pour ses homards succulents et ses fruits de mer frais, tandis que le New Hampshire propose une cuisine locale riche en saveurs. Les visiteurs peuvent déguster des plats uniques dans les restaurants locaux, découvrant la richesse de la gastronomie de la Nouvelle-Angleterre.



Histoire et culture : Les deux états regorgent de sites historiques, de musées et de villages préservés qui témoignent de l'histoire coloniale de la région. Des visites de lieux comme le Strawbery Banke Museum à Portsmouth offrent un aperçu fascinant du passé.



Communautés chaleureuses : Les petites villes et villages du Maine et du New Hampshire sont réputés pour leur convivialité et leur accueil chaleureux. Les visiteurs peuvent s'immerger dans la vie locale, découvrir l'artisanat, participer à des festivals communautaires et ressentir l'authenticité de la Nouvelle-Angleterre.



Tourisme durable : Les initiatives de préservation de l'environnement sont de plus en plus présentes dans ces états. Les visiteurs sont encouragés à adopter des pratiques de tourisme durable, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles.



Événements culturels : Des festivals, des concerts, des foires et d'autres événements culturels animent la scène touristique tout au long de l'année.





► VISIONNEZ NOTRE WEBINAIRE MAINE & NEW HAMPSHIRE avec JETBLUE

Plan de vol JetBlue

Contact Contact commercial

Aurélie Trouillard

aurelie.trouillard@flyjetblue.eu



Support agences de voyage

Elvire Lunianga

info.france@flyjetblue.eu



Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyage : Aurélie TrouillardElvire LuniangaPlus d’informations sur notre plateforme agents de voyage : jetblue-fr.agentworld.com

