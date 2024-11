Brand USA Travel Week UK & Europe : une édition 2024 record Ses 3 événements phares, à savoir la Travel Week, le CEO Summit et le Media Forum, ont enregistré un taux de participation record.

La Travel Week U.K. & Europe 2024 s'est achevée à Londres sur un record de participation. Organisé par Brand USA, l'organisme officiel de promotion touristique des États-Unis, l’événement a rassemblé leaders du secteur du tourisme, médias européens et exposants américains afin de promouvoir le tourisme aux USA.



Rédigé par Brand USA le Lundi 4 Novembre 2024

La Brand USA Travel Week fait briller le tourisme américain L'édition 2024 de la Brand USA Travel Week U.K. & Europe s’est tenue du 21 au 24 octobre au London County Hall, lieu emblématique de la capitale. Créée en 2019, la Brand USA Travel Week est le plus grand événement européen et britannique dédié à la promotion du tourisme américain.



Elle vise à renforcer les relations entre les acteurs de l’industrie touristique américaine et les tour-opérateurs européens et britanniques, ainsi qu’à encourager les opportunités de collaboration touristiques entre les deux continents.



A cette occasion, plusieurs acheteurs français ont ainsi répondu présents et ont eu la possibilité de rencontrer leurs partenaires américains.



Une édition record Brand USA Travel Week U.K. & Europe 2024 a battu le record déjà atteint l’année précédente en accueillant 183 acheteurs européens et britanniques et 179 exposants américains (+26% par rapport à 2023), générant plus de 5 443 rencontres B2B pendant quatre jours.



Parallèlement à la Travel Week, le Brand USA Media Forum UK & Europe a permis à 90 médias européens et britanniques de rencontrer des destinations US – au cours de 1 300 rendez-vous préprogrammés – pour échanger sur la diversité des expériences de voyage aux États-Unis et les nouveautés du pays en prévision de 2025. La 4ème édition du CEO Summit, pour sa part, a accueilli 72 experts en marketing et décideurs de l’industrie américains (+50% de participation vs 2023) pour partager les tendances, les défis et les perspectives du marché, dans le cadre d'une série de rendez-vous et de conférences thématiques.



Cette année encore, la Brand USA Travel Week – ainsi que le Brand USA Media Forum et le CEO Summit – ont contribué à renforcer les relations entre les décideurs de l'industrie du voyage autour de quatre jours de rendez-vous one-to-one, de conférences, de sessions de networking et de soirées événementielles.



Première participation pour Fred Dixon, nouveau Président & CO de Brand USA L’édition 2024 de la Brand USA Travel Week U.K. & Europe marque la première participation de Fred Dixon, Président & CEO de Brand USA, dans le cadre de ses nouvelles fonctions suite à sa nomination l’été dernier. À cette occasion, Fred Dixon a souligné « l’importance des marchés européens et britanniques, avec une prévision de près de 17 millions de visiteurs pour 2025 ».



Une étude récente de Brand USA montre également que les États-Unis restent la première destination long-courrier sur la liste des envies des voyageurs européens pour les 12 prochains mois. La Brand USA Travel Week représente une occasion unique de mettre en relation ou de renforcer les liens entre les destinations américaines et les professionnels du tourisme européen et britannique afin de permettre aux touristes du Vieux continent de vivre le rêve américain.



La prochaine édition de la Brand USA Travel Week est déjà prévue à Londres pour 2025. L’édition 2026 aura lieu en Europe continentale.



À propos de Brand USA



Pour obtenir des informations sur l'industrie ou les partenaires de Brand USA, visitez

Brand USA, l'organisme officiel de promotion touristique des États-Unis, a été créé par la loi sur la promotion des voyages en tant que premier partenariat public-privé de la nation pour promouvoir les États-Unis en tant que destination de voyage de premier plan et pour communiquer les politiques et procédures de voyage des États-Unis aux voyageurs du monde entier. La mission de l'organisation est d'augmenter le nombre de visiteurs internationaux aux États-Unis afin d'alimenter l'économie américaine et d'améliorer l'image des États-Unis dans le monde entier. Créée en 2010 sous le nom de Corporation for Travel Promotion, l'entité publique-privée a commencé ses activités en mai 2011 sous le nom de Brand USA. Selon des études réalisées par Oxford Economics, au cours des 11 dernières années, les efforts marketing de Brand USA ont généré 8,7 millions de visiteurs supplémentaires, près de 28,8 milliards de dollars de dépenses supplémentaires, plus de 36 800 emplois supplémentaires chaque année, 8,3 milliards de dollars en taxes fédérales, étatiques et locales, et près de 63 milliards de dollars d'impact économique total.Pour obtenir des informations sur l'industrie ou les partenaires de Brand USA, visitez TheBrandUSA.com ou suivez-nous sur Facebook LinkedIn et X/Twitter . Pour en savoir plus sur les États-Unis et la diversité illimitée des expériences de voyage américaines, ainsi que sur la richesse et l'authenticité de leur culture, visitez le site web de Brand USA destiné aux consommateurs, VisitTheUSA.fr ; suivez Visit The USA sur Facebook TikTok et Instagram ; et regardez les émissions consacrées aux voyages sur GoUSATV

Contacter Brand USA France

Trade Director France, Brand USA

wmondello@thebrandusa.com



Plus d’information sur



Suivez Visit The USA sur :







Pour s’inscrire à la newsletter de Brand USA, c’est William MondelloTrade Director France, Brand USAPlus d’information sur www.thebrandusa.com Suivez Visit The USA sur :Pour s’inscrire à la newsletter de Brand USA, c’est ici

Lu 299 fois Notez



Dans la même rubrique : < > La Nouvelle-Orléans, la ville US aux accents français Le DITEX et la Fête des Voyages de retour en 2025