Breiz Bridges lance une collection week-ends et courts séjours pour le marché français

La jeune agence réceptive Breiz Bridges a plutôt l'habitude de travailler avec des clientèles étrangères et en sur-mesure.



Mais, contexte oblige, sa dirigeante, Marie Oisel, a décidé d'adapter sa production et son savoir-faire pour conquérir le marché français et les marchés limitrophes, qui peuvent se déplacer en voiture.



Elle vient donc de lancer une collection baptisée Escapades, composée de week-ends et de courts séjours clé en main en Bretagne, en Normandie et dans la Vallée de la Loire.



Plusieurs formules seront proposées par destination et adaptées à différents budgets et/ou clientèles. " Il s'agit d'une production plus "mainstream" pour des couples, des amis, des familles , explique la gérante de Breiz Bridges.



Les packages peuvent être adaptés et les tarifs sont plus abordables que les prestations habituelles ".