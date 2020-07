Breiz Bridges, une approche intimiste du voyage pour des petits groupes

Il est très difficile de répondre à cette question, en particulier pour une Bretonne ! Nous bénéficions d’une telle diversité de paysages en Bretagne, et plus généralement à l’échelle de la France.Le sentier des douaniers permet de découvrir les nombreuses côtes bretonnes : d’Émeraude, de Granit Rose, des Légendes… Chacune est d’une beauté singulière, sauvage.Nous avons également des forêts (enchantées !) et nos petits Highlands, les Monts d’Arrée.Le choix n’est pas aisé mais mon coup de cœur, puisqu’il faut n’en citer qu’un, est Erquy. J’y vais dès que possible et ne me lasse pas de ses charmantes maisons en granit rose, de son magnifique cap.Entre pins et bruyères, on s’y promène pour admirer les caprices de la mer et la perspective de la côte menant au Cap Fréhel. À l’image de la Bretagne : c’est un lieu authentique, naturel et préservé. L’endroit idéal pour déconnecter et se ressourcer.Dénicher les pépites afin d’en faire profiter nos clients est notre métier et notre passion ; j’aurais donc envie de les réserver pour ces chanceux mais un lieu me vient à l’esprit : le restaurant de l’hôtel du Grand Large, à Belle-Île-en-Mer.Situé près des aiguilles de Port Coton, il offre une vue imprenable sur l’océan. On s’y sent au bout du monde, loin de tout. La cuisine y est excellente, c’est un restaurant labellisé Maître Restaurateur : des produits de saison, frais, que du fait maison.Le service est impeccable : la tradition Française tout en finesse, une pointe d’humour et un large sourire. Je recommande d’y aller en arrière-saison, lorsque les touristes ont quitté l’île, pour profiter de paysages à couper le souffle en toute quiétude.C’est une question sur laquelle on pourrait disserter longuement, au moins autant que sur la Bretagne !La diversité de ses paysages, la richesse de sa gastronomie, l’amour des produits de qualité et du travail bien fait, et les Françai(se)s !