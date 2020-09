So Provence, So Alps !, pour des séjours itinérants en Provence, Alpes du Sud et Côte-d’Azur

Depuis 2015, So Provence, So Alps ! est une agence réceptive dédiée à la création de séjours sur-mesure en itinérance dans le Sud-Est de la France.L’équipe est francophone, anglophone et germanophone, ce qui nous permet d'accueillir des visiteurs français et européens - mais aussi en temps "normal" des voyageurs en provenance de marchés lointains.Grâce à nos guides locaux hyper-spécialisés, nous proposons à nos clients des expériences de plusieurs jours autour de l’artisanat emblématique de Provence, les sports de pleine nature dans les Alpes du Sud ou encore des itinéraires culturels sur la Côte-d’Azur.Nous travaillons sur une destination mosaïque très variée, pourtant unique au niveau de sa culture et de ses paysages. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !La personnalisation des séjours établis en direct avec nos voyageurs est vraiment notre spécialité et depuis toujours notre valeur ajoutée.Personnellement, j’aime beaucoup la Provence intérieure du Haut-Vaucluse ou de la Drôme Provençale, restée très authentique et où les habitants ont toujours à cœur de partager avec fierté leurs façons de vivre.Mon deuxième coup de cœur et lieu de vie est Marseille : ses extrémités sont atteignables en bateau-bus et les villages limitrophes encore accessibles en train, idéal pour une courte itinérance douce !