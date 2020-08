Ideal Travel by Fontana Tourisme, 30 ans d'expertise à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes

Notre agence Ideal Travel by Fontana Tourisme est spécialisée dans le voyage sur-mesure à la fois pour les groupes et les individuels.Grâce à nos différents services (autocars, avions, croisières, réceptif et événementiel), nous proposons une complémentarité d'activités qui nous rend polyvalents et compétents dans plusieurs domaines et destinations.Mon coup de cœur personnel est à Lyon, c'est la visite des toits de la Basilique de Fourvière, à la fois insolite et surprenante. Celle-ci permet d’accéder à un panorama exceptionnel sur la ville, et de découvrir une partie méconnue de la Basilique.Autre coup de cœur : la Croix Rousse ! Ce quartier à l’identité forte propose de belles balades sur l’évolution artistique du patrimoine architectural urbain lyonnais, les murs peints et le street art.