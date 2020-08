Œnotourisme, gastronomie et culture, au menu de Loire Valley Tours

Mon coup de cœur est sans hésiter Amboise. Sa richesse culturelle en fait un incontournable du Val de Loire.Cité de caractère à taille humaine, elle abrite trois merveilleux châteaux : le Château Royal d’Amboise, le Château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci et le Domaine Royal de Château Gaillard.Ses commerçants et artisans en font également le charme : la Pâtisserie Bigot, la Brasserie Art is an Ale, les Caves Duhard…Les Caves Duhard, bien sûr ! Souvent méconnues des locaux, ces magnifiques caves troglodytes abritent une collection de vins digne des plus grands trésors. L’équipe y est accueillante et la vue sur la Loire magique !La sélection de produits locaux pour les accords mets et vins est à l’image du propriétaire et du manager : authentique. Un vrai voyage pour les papilles. Mieux, un feu d’artifice !La beauté de notre pays tient, je pense, surtout à sa diversité. Tant de paysages différents s’offrent à nos yeux.