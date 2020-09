Event'Com Voyages ouvre un service groupes "loisirs" à côté de son activité MICE

TourMaG.com - Quelle est la spécificité de votre agence ?



Jean-Marc Hubert : Event'Com Voyages est une agence spécialisée dans le MICE (organisation de meetings, incentives, congrès, et séminaires.



Sa spécificité : les petits groupes, tels des comités de direction, des directions commerciales de 7 à 15/20 personnes, pour une organisation sur-mesure.



Depuis cette année, nous disposons d'un service séjours individuels sur-mesure à destination des cadres d’entreprise, qui s'appuie sur les mêmes prestations que celles de nos groupes.



TourMaG.com - Quel est votre coup de cœur personnel dans votre région (site touristique, château, musée, site naturel, point de vue, etc.) ?



Jean-Marc Hubert : Le Cap Corse, l’archipel des Lavezzi dans l’extrême-sud de l’île, les Pozzi à l’intérieur de l’île... Il est compliqué d’avoir un coup de cœur ! Chaque micro-région est différente et belle, c’est pour cela que le plus souvent nos client reviennent d’une année sur l’autre.