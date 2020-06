Breiz Bridges Séjours et expériences haut de gamme en Bretagne, Normandie et Vallée de la Loire.

BREIZ BRIDGES est une agence réceptive spécialisée sur les régions du Grand Ouest : Bretagne, Normandie, Vallée de la Loire.

Notre vocation est de révéler la beauté et les spécificités de chaque région à travers des services exclusifs et des rencontres d'exception, pleine de charme et d'authenticité.

Nos séjours sur-mesure permettent de découvrir les incontournables de chaque destination sous de nouvelles perspectives tout en proposant des expériences gastronomiques, bien-être, artistiques et culturelles d'exception.



Dénomination :

BREIZ BRIDGES



Date de création :

2018



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM035190004



Originaire de Bretagne, l’ambition première de l’agence BREIZ BRIDGES est de faire découvrir cette destination authentique à travers des séjours et expériences exclusifs : effectuer une croisière privée pour découvrir ses côtes majestueuses et protégées, partager le savoir-faire d’un ostréiculteur ou découvrir les légendes Arthuriennes accompagnés d’un conteur professionnel rien que pour vous.



Parce que chaque région Française mérite d'être découverte, l'expertise de l'agence BREIZ BRIDGES s'est élargie au Grand Ouest, et en particulier en Normandie et en Vallée de la Loire. Notre objectif est toujours le même : découvrir les incontournables de chaque destination sous de nouvelles perspectives et à travers des expériences d'exception : accès aux principaux sites hors des horaires d’ouverture au public, guides spécialisés, visites privées pour découvrir icônes gastronomiques et savoir-faire locaux.

La richesse de ces régions, associée à notre expertise, nous permettent d’élaborer des séjours sur-mesure, parfaitement adaptés aux attentes et souhaits de nos clients : charme du bord de mer, découverte des vignobles, haute gastronomie, châteaux, héritage historique et culturel, golf …



Nos séjours sont à découvrir en couple, en famille ou entre amis, pour quelques jours ou quelques semaines.



• Séjours haut de gamme et sur-mesure

Nous définissons ensemble le séjour idéal pour vos clients : réservations d’hôtel 4 et 5 étoiles, restaurants gastronomiques et étoilés, sélection d’expériences.













• Expériences authentiques et exclusives

Les expériences que nous proposons sont privées et s’adressent à de petits groupes afin de garantir des moments d’échanges et de qualité.

• Expertise locale

Nous connaissons parfaitement nos destinations et chacun de nos Ambassadeurs locaux pour ne vous proposer que le meilleur



Voyager avec BREIZ BRIDGES, c'est rechercher authenticité et exception.





En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Autotour

Circuit

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Voyage de noces





Les plus prestigieuse des côtes Bretonnes

Ressourcez-vous dans de somptueux paysages. Boutique hôtel avec vue mer, croisière privée dans une mer couleur émeraude, saveurs iodées de la plus célèbre des tables étoilées Bretonnes, découverte de la poétique côte de Granit Rose…

→ En savoir plus

Ressourcez-vous dans de somptueux paysages. Boutique hôtel avec vue mer, croisière privée dans une mer couleur émeraude, saveurs iodées de la plus célèbre des tables étoilées Bretonnes, découverte de la poétique côte de Granit Rose…

Gourmandise & Volupté, Golfe du Morbihan

Lâchez-prise dans un paysage reposant fait de petites iles, de pins et de palmiers. Maison d’hôte de prestige, sélection d’adresses gourmandes, accès à des ateliers d’artistes, découverte des îles, nuit et soins thalasso sur la magnifique Belle-île en Mer…

→ En savoir plus Lâchez-prise dans un paysage reposant fait de petites iles, de pins et de palmiers. Maison d’hôte de prestige, sélection d’adresses gourmandes, accès à des ateliers d’artistes, découverte des îles, nuit et soins thalasso sur la magnifique Belle-île en Mer…

Entre terre et mer, le Finistère

Découvrez des paysages à couper le souffle sur la pointe occidentale du continent Européen. Hôtel de charme au bout du monde, randonnée contée dans les Highlands Bretons, découverte de l’une des plus belles plages du Monde…

→ En savoir plus Découvrez des paysages à couper le souffle sur la pointe occidentale du continent Européen. Hôtel de charme au bout du monde, randonnée contée dans les Highlands Bretons, découverte de l’une des plus belles plages du Monde…



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Mandarin



Vos contacts :

Marie OISEL

Dirigeante

marie.oisel@breizbridges.com

Mobile : +33 (0)6 52 59 56 62

Site web : www.breizbridges.com/fr



