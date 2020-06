Brit Hotel Le Transat à Saint-Malo a accueilli son 1er groupe post-confinement le 22 Juin chaine volontaire de 150 établissements 2, 3 et 4 étoiles

Si les hôtels assistent à un retour de la clientèle individuelle depuis quelques semaines, le marché groupes reste lui plus timide. Durant les mois de Mars, Avril et Mai, la centrale de réservation groupes Brit Hotel a enregistré 520 demandes de groupes contre 1480 à la même période l’an dernier.

En présence du dirigeant de l’agence Bruno Martinet et de Françoise Lerin, responsable du marché groupes France pour Brit Hotel. Le respect du protocole sanitaire n’a pas empêché le groupe de passer un bon moment.



« La reprise sera plus lente que pour le marché individuel et c’est bien normal mais les clients sont motivés, ils ont envie de prendre l’air après ces longues semaines de confinement. Si chacun respecte les règles il est tout à fait possible de voyager en groupe aujourd’hui » : annonce Françoise Lerin.



Le réseau Brit Hotel, s'apprête à recevoir d'autres groupes français via les partenaires réceptifs ou autocaristes dans les prochains jours. Méconnaissance des normes d'accueil chez certains professionnels, lieux touristiques fermés, si les hôtels sont prêts à accueillir les autocaristes, l'organisation reste complexe… Mais possible !

La clientèle étrangère fait également son retour Autres articles Brit Hotel dévoile ses projets d'implantation pour 2020 Avec l’ouverture des frontières, la clientèle étrangère fait également son retour, un premier groupe de clients allemands séjournera en Alsace début juillet.



Les établissements accueilleront aussi des sportives lors du Breizh Ladies Tour qui aura lieu en octobre prochain. Partenaires de cette deuxième édition, les hôtels logeront les équipes et les bénévoles de l’épreuve cycliste bretonne.



Il persiste cependant beaucoup d’incertitudes pour le seconde semestre précise Clémence Dubois, responsable de la Centrale Groupes, l’organisation des marchés de Noël notamment reste encore en suspens dans plusieurs villes.



Reste à voir comment se comportera le marché hors Europe et notamment la clientèle asiatique qui demeure pour l’instant assez frileuse à voyager.



Brit Hotel est une chaine volontaire de 150 établissements 2, 3 et 4 étoiles implantée sur tout le territoire national. Filiale de Couëdic Madore Holding, une entreprise familiale, la marque possède 24 établissements et exploite 2 établissements en mandat de gestion.

