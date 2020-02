Brochure LUX* et campagne TV Air Tahiti Nui pour EXOTISMES

Comme l’an dernier, EXOTISMES sera présent au salon du DITEX aux côtés de ses partenaires Air Tahiti Nui et LUX* Resorts & Hotels, une des marques de la collection The Lux Collective. Le Tour Opérateur profitera de l’événement pour présenter aux agents de voyages sa brochure Océan Indien en exclusivité avec LUX* et dévoilera sa nouvelle campagne de pub TV avec son partenaire aérien numéro 1 sur les Îles du Pacifique.

Exotismes participe depuis de nombreuses années au salon Ditex. Le tour opérateur qui pour une fois « jouera à domicile », compte profiter de l’événement pour rencontrer de nombreux agents de voyages et mettre en avant les atouts des îles tropicales pour la prochaine saison estivale.



Au-delà de quelques scoops et nouveautés qui seront dévoilés sur le salon en avant-première (la brochure « Poker de l’Eté » sortira en avril), Exotismes profitera de cette édition pour mettre en avant ses 2 partenaires historiques présents à ses côtés : LUX* Resorts et Air Tahiti Nui.

Une brochure dédiée aux hôtels LUX*

Le moment d’envisager de belles ventes autour d’un délicieux « Café LUX* » ! Exotismes propose aux agents de voyages une brochure spécialement dédiée à l’Océan Indien avec les hôtels LUX* Resorts.L’occasion de redécouvrir par exemplesur les Maldives : le LUX* South Ari Atoll situé sur une des plus grandes îles privées de l’archipel avec ses 4 kilomètres de plages, ses jardins luxuriants et ses 8 restaurants et 5 bars !Le moment d’envisager de belles ventes autour d’un délicieux « Café LUX* » !

Une campagne de pub TV nationale Avec Air Tahiti Nui, le tour opérateur spécialiste des Îles du Pacifique diffusera au mois de mars un clip sur les principales chaines de la TNT gratuite.

Nul doute que cette publicité qui présente les Dreamliner B787 dernier cri d’Air Tahiti Nui trouvera sa cible et va attirer de nombreux clients dans les agences de voyages !

Pour cela Exotismes présentera en avant-première sur le salon des nouvelles offres de packages « combinés d’Iles » à travers un dépliant inédit « vu à la télé ! »



Rendez-vous sur le stand EXOTISMES, le jour du Ditex pour en savoir plus et rencontrer les équipes LUX* et AIR TAHITI NUI.

