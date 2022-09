Civitatis bat son record cet été, avec une hausse des réservations d’activités de 54 % comparé à l’été pré-pandémie

Depuis le lancement du site en français en 2017, les 5 activités les plus appréciées des francophones ont été respectivement la visite guidée du Vatican, la croisière des 6 ponts de Porto, l’excursion à Burano, Murano et Torcello depuis Venise, l’excursion à Auschwitz-Birkenau et l’entrée aux Bains Széchenyi de Budapest.



Les 10 destinations les plus prisées par les francophones sur Civitatis ont été quant à elles Londres (7,46 %), Madrid (6,35 %), Lisbonne (5,66 %), Rome (5,39 %), Porto (4,93 %), Bruxelles (4,77 %), Venise (4 %), Barcelone (3,57%), Budapest (3,13 %) et Paris (2,39 %).



L’éventail de l’offre sur le site est très large, permettant aux voyageurs de tous profils, de trouver l’activité affine à leurs goûts et budget. Civitatis propose non seulement des visites guidées, et des excursions, mais aussi des activités action et nature, des spectacles, des balades dans les airs, des balades en bateau, des visites gastronomiques ainsi que des transferts à l’aéroport.