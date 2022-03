L’Asie et l’Australie ouvrent leurs portes en grand

Malgré notre bonne volonté, nous ne sommes pas encore en mesure de prédire l’avenir. Mais une chose est sûre, la sécurité et le bien-être de nos clients sera toujours LA priorité, ici comme là-bas ! Fidèle à notre devoir de conseil et d’assistance et soucieux d’assurer une haute qualité de service à nos clients, nous sommes particulièrement sensibles à notre responsabilité envers nos partenaires locaux et les destinations qui accueillent nos voyageurs.C’est pourquoi nos équipes sont mobilisées pour adapter nos voyages aux nouvelles exigences sanitaires tout en garantissant leur bon déroulement. Précautions à prendre avant le départ et sur place, formalités d’entrée dans les pays, formules d’assurance renforcées avec une nouvelle garantie covid-19 et autres pandémies , flexibilité commerciale etc. Plus que jamais, nous sommes là pour informer et accompagner nos clients pour leur permettre de réserver et voyager en toute tranquillité.