L'Office National du Tourisme de Thaïlande lance la campagne « Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters »

L'Office National du Tourisme de Thaïlande (OT. Thaïlande) poursuit son objectif de revitaliser et de transformer le tourisme thaïlandais, avec la campagne « Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters » pour aider à relancer ce secteur et l'économie thaïlandaise en général.

Rédigé par L'Office National du Tourisme de Thaïlande le Mercredi 23 Mars 2022

Avec cette campagne, l’OT. Thaïlande envisage une croissance touristique plus forte et durable, plus responsable, plus numérique et plus inclusive, en s’appuyant sur les fondements du soft-power 5F, 4M de la Thaïlande : Food, Film, Fashion, Festival, Fight, Music, Museum, Master, And Meta. Pour orienter l’ensemble de l’organisation vers l’objectif unique de transformer le secteur du tourisme, l’OT. Thaïlande va s’appuyer sur son nouveau concept « DASH ».



● D – Domestic Travels (Voyages intérieurs) : mettre l’accent à la fois sur les touristes et les opérateurs de l’industrie.



● A – Accelerate Demand (Accélérer la demande) : chercher à stimuler la demande qualitative, à instaurer la confiance et une bonne image en mettant l’accent sur la sécurité des touristes, en ciblant les segments à revenu élevé et en proposant des expériences différentes et de grande valeur.



● S – Shape Supply (Façonner l’offre) : élever l’écosystème du tourisme vers la qualité et la durabilité en s’appuyant sur le tourisme responsable et le tourisme numérique, afin que toutes les parties en profitent ensemble et que chaque secteur bénéficie d’une distribution durable des revenus.



● H – Healing Thai Economy (Guérir l’économie thaïlandaise) : aider à la relance de l’économie thaïe par le tourisme avec la réouverture du pays afin d’assurer une reprise rapide et une croissance forte et durable.



L’OT. Thaïlande a aussi un nouveau projet baptisé « Amazing Thailand Workplace Paradise », dans le but de faire du royaume la première destination mondiale pour les travailleurs à distance. Ce projet vise les marchés internationaux long-courriers, en réponse à une tendance croissante, à la lumière de la pandémie de COVID-19, qui consiste à travailler à distance et à profiter d’un lieu de vacances.



À l’intérieur du pays, l’OT. Thaïlande mettra en avant un concept 3-Ex – Experience, Expectation, Extraordinary (Expérience, Attente et Extraordinaire) – pour inspirer les voyages domestiques avec 3 focus pour les produits et services touristiques – à savoir, Nature à conserver, Nourriture à explorer et Thainess à découvrir – et cinq couleurs représentant les régions de la Thaïlande. Le cramoisi pour la région centrale (Chic Central, Centre chic), l’émeraude pour la région orientale (East at Ease, l’Est à l’aise), le bleu marine pour la région du Nord (North Nostalgia, Nord nostalgie), l’ivoire pour la région du Nord-Est (Isan in Love, Isan amoureux) et l’argent pour la région du Sud (Savoury South, Sud savoureux).



Conformément au modèle DASH et aux stratégies de marketing touristique, l’OT. Thaïlande mettra l’accent sur la création d’expériences de voyage innovantes pour des segments ciblés – vacances-travail et vacances-séjour, bien-être, sports et tourisme responsable. Destinée aux touristes locaux et internationaux, l’offre touristique sera pléthorique et répondra à des tendances croissantes, notamment le tourisme aquatique, le tourisme communautaire et le tourisme culinaire axé sur la santé et le bio.



L’OT. Thaïlande continuera à communiquer par le biais du label « Amazing Thailand » qui existe depuis longtemps. Une campagne dédiée sera utilisée pour le marché local afin d’inspirer les voyages nationaux. Pour l’international, l’OT. Thaïlande s’appuiera sur la campagne « Amazing New Chapters » avec le concept « From A to Z Amazing Thailand has it all » (De A à Z L’étonnante Thaïlande a tout pour elle) afin de promouvoir les valeurs culturelles thaïlandaises et d’inciter les voyageurs du monde entier à visiter une fois de plus la Thaïlande.



Enfin, l’OT. Thaïlande renforcera son approche novatrice en créant un « TAT Amazing Influencer », (influenceur) basé sur la technologie des personnages virtuels afin d’offrir une expérience personnalisée dans le monde virtuel Metaverse. Elle prévoit également de promouvoir le tourisme thaïlandais par le biais de l’art numérique avec un projet TAT NFT, en commençant par les produits issus de la sagesse locale. En outre, elle améliorera son marketing et ses connaissances numériques en créant un système de travail hybride permettant au personnel de travailler efficacement à distance, conformément au plan visant à promouvoir la Thaïlande comme une destination favorable aux travailleurs à distance. Pour maintenir son positionnement en tant qu’organisation hautement performante, elle continuera de mettre l’accent sur la bonne gestion des ressources et des déchets, tant en interne qu’en externe.



Contacter l'Office National du Tourisme de Thaïlande

Responsable Marketing

Prakit.saiporn@wanadoo.fr

Téléphone : 0153534709



Adresse postale : 90 avenue des champs Élysées, 75008 Paris

Site web : www.tourismethai.fr



Responsable Marketing

