CDS Groupe – Wagram Voyages, un partenariat gagnant-gagnant L’interview croisée de Vincent Zaldivar (CDS Groupe) et William Edel (Wagram Voyages)

A quelques jours du congrès Selectour qui se déroulera en Jordanie à la fin du mois, Vincent Zaldivar, directeur de la distribution indirecte de CDS Groupe, et William Edel, président de Wagram Voyages, nous racontent les bénéfices de leur collaboration.



Rédigé par CDS Groupe le Lundi 27 Novembre 2023

Vincent Zaldivar, directeur de la distribution indirecte de CDS Groupe souligne en guise d’introduction « que les agences de voyages représentent près de la moitié du chiffre d’affaires de CDS Groupe ».



Preuve de la pertinence de son offre, la marketplace de l’hôtellerie du voyage d’affaires vient tout juste d’être référencée par Selectour, un réseau avec lequel elle entretenait déjà des liens grâce à des partenariats avec des agences du réseau à l’hippocampe, dont Wagram Voyages dirigée par William Edel.

Filtrer des hôtels éco-responsables « Nous travaillons depuis 2018 avec CDS Groupe », se remémore le dirigeant. Très sensible aux questions autour de la RSE - Wagram Voyages demande à tous ses clients de participer à des projets de reforestation – William Edel met déjà en avant la possibilité offerte par CDS Groupe de filtrer les résultats pour mettre en exergue « des hôtels équipés de bornes de recharge électrique ou éco-labellisés ».



Autre atout mis en avant par Wagram : « une offre très complète avec des prix compétitifs grâce à un partenariat avec Booking.com et l’intégration des tarifs négociés ». Pour Vincent Zaldivar, de quoi contrer le leakage « grâce à un inventaire le plus large possible » avec des « solutions adaptées pour le client final qui ne va pas harceler tous les quatre matins le directeur des achats pour lui dire qu’il a trouvé moins cher sur Internet ». Il ajoute : « l'enjeu c'est aussi d'avoir du stock, nous sommes sur des délais d'anticipation de 14 jours en moyenne, c’est très différent du comportement des voyageurs loisirs ».

Sécurisation des paiements La sécurisation des paiements est aussi soulignée par le président de Wagram Voyages d’autant plus que l’agence est partenaire de nombreuses ONG qui envoient des collaborateurs dans des pays à risques. « Ce que veulent les TMC et leurs clients, c'est la prise en charge de la chambre, petit déjeuner et taxes. A nous d’autoriser tout ce flux de paiement vers l'hôtel. Il peut parfois y avoir des dysfonctionnements liés à l’établissement, c’est là qu’interviennent les équipes de CDS Groupe qui travaillent sur les amplitudes horaires de bureau, de 08h00 à 19h30 et un H24 basé en France dans le Rhône ».

Le tout permet à « l'entreprise cliente d’avoir une meilleure visibilité sur ses achats d'hôtel » et de pouvoir mettre en place d’efficaces contrôles et un meilleur pilotage.

