CMS VACANCES présente "Cockpit Holidays"

Le Cockpit Holidays organise le voyage grâce à un système de filtres qui permet de choisir les hôtels, les excursions jusqu’aux billets d’évènements et bien sûr le transport : Flixbus, ferries, avions et trains internes, etc.



Une fois le projet ou l’idée de voyage sauvegardé, tout reste flexible. Il est d’ailleurs possible de modifier le carnet de route à tout moment, avant la confirmation définitive. Peu importe, quand et où la réservation est effectuée, ce programme rime avec flexibilité et offre au vendeur la possibilité de modifier les dates de séjours, d’ajouter ou supprimer des modules à sa guise.



Le tarif global se mettra à jour automatiquement.