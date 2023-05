CMS VACANCES, toujours plus de fonctionnalités et de contenu

Appli mobile TourMaG



Notre monde de réservation COCKPIT offre un contenu riche, des fonctionnalités et services toujours plus grands dans une interface de réservation facile à utiliser. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans le COCKPIT !

Rédigé par Sarah KALFON le Lundi 1 Mai 2023







CMS VACANCES propose son portail B2B de ventes de prestations toursime, le COCKPIT : un espace Pro pensé pour les pros, simple et ergonomique, accessible 24/7.



COCKPIT fait de chacun un professionnel du voyage En un coup d‘œil, un fonctionnement simple et intuitif, le meilleur contenu, des tarifs de 100 pays, des sièges, des bagages et de nombreux extras peuvent être réservés immédiatement.



Le contenu COCKPIT vous donne accès à plus de 800 compagnies aériennes régulières et Low Cost, issus de 8 sources de flux différentes, multi-GDS, Direct Connect ou NDC ! L’offre tarifaire accessible depuis la plateforme est sans frontière et permet de faire bénéficier à vos clients de tarifs très compétitifs, disponibles uniquement depuis le COCKPIT ! En une seule requête, vous avez accès à tous nos tarifs (IATA, Nego, Tarifs TO, Ethnique, Low Cost…). Grâce à l’offre de plus en plus enrichie des compagnies en Direct Connect, bénéficiez de tarifs exclusifs et concurrentiels et d’une meilleure disponibilité.



Des fonctionnalités toujours plus grandes Le COCKPIT vous permet de connaitre immédiatement les conditions du billet que vous réservez, bye bye les FQD !



Mais c’est aussi et surtout une plateforme qui vous permet plus de services et donc plus de revenus. Vous avez accès à l’ensemble des familles de tarifs proposées par les compagnies aériennes et ainsi proposer des upgrades, des sièges, des services comme le Wi-Fi, les accès Salon, extra Bag, extra Seat… Des ventes incitatives et plus encore en un seul clic !

Des nouveautés, toujours des Nouveautés !

Les services additionnels comme la réservation de sièges sont maintenant disponibles en NDC avec certains de nos partenaires comme Air France ou encore Singapore Airlines : la SeatMap est disponible à toutes les étapes de la réservation jusqu'à ce que des sièges aient été ajoutés.



Les équipes travaillent sans cesse pour proposer à nos clients toujours plus de fonctionnalités et de possibilités afin d’optimiser le tunnel de ventes et de réservation, tant sur la partie vols secs que sur notre module de ventes de Packages, COCKPIT HOLIDAYS.



COCKPIT, c’est vous qui pilotez !

Trois déclinaisons de définition de votre marge sont offertes :



● Une commission unique : le montant de vos frais est fixe

● Une commission sur-mesure : Vols domestique & Moyen-Courrier, Monde entier, Low-Cost

● Une commission personnalisable : Effectuer vos paramétrages en fonction d’une route, par compagnie, typologie de tarifs avec une valeur fixe et/ou pourcentage



Aussi, COCKPIT met à disposition votre Tableau de Bord qui vous assure un suivi précis de votre activité. Depuis votre Tableau de Bord MON CMS Vacances, vous avez la possibilité de personnaliser vos envois (exemple : devis) avec le logo de votre agence, d’archiver vos factures et billets vendus, de paramétrer vos commissions et frais de services.

Il vous offre également un suivi des Chiffres d’affaires et des ventes additionnelles.



CMS VACANCES, bien plus qu’un outil performant, c’est aussi une équipe de collaborateurs dédiée et experte qui saura vous accompagner !



Depuis votre plateforme COCKPIT, vous avez la possibilité de paramétrer votre commission selon vos besoins.

CMS VACANCES www.cmsvacances.fr

relationsclients@cmsvacances.fr

+33 (0)5 56 55 48 62/48 57



