Calcul des émissions carbone : Amex GBT choisit CHOOOSE

American Express Global Business Travel (Amex GBT) va intégrer la technologie CHOOOSE dans sa solution de réservations Neo pour calculer les émissions carbone des voyages.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 19 Janvier 2023

American Express Global Business Travel (Amex GBT) annonce un nouvel accord avec l’entreprise spécialisée dans la technologie climatique, CHOOOSE.



Objectif : intégrer ses calculs d'émissions carbone dans les outils de réservation et de reporting d'Amex GBT.



« Les vols sont le principal facteur d'émission des voyages d'affaires. Notre première mission est donc d'aider nos clients à suivre l'évolution des normes de calcul des émissions les transports aériens.



Nous intégrons des solutions qui offrent un plus grand nombre d’options à nos clients, améliorent nos outils grâce à des calculs de CO2 plus précis et nous permettent de fournir des données solides et fiables sur le CO2 dans l'ensemble de nos outils de réservation, de suivi et de reporting. Cela permet de sensibiliser les voyageurs et de réaliser de réels progrès en matière de voyages durables », a déclaré Mark McSpadden, VP of product strategy and user experience, Amex GBT.



Amex GBT : Chooose sera intégré à Neo Amex GBT va ainsi remplacer dans Neo son outil de réservation en ligne le système de calcul des émissions CO2 par la solution CHOOOSE.



"La nouvelle solution permettra aux gestionnaires de voyages de sélectionner une méthodologie de calcul de leur choix et d'appliquer cette préférence de manière transparente dans les solutions de réservation en ligne, d'application mobile et d'itinéraire.



Dans les outils de reporting Amex GBT, les gestionnaires de voyages pourront appliquer les calculs d'émissions alimentés par CHOOOSE aux voyages réservés depuis 2019 pour suivre, analyser et gérer les empreintes carbone." indique un communiqué.



Grâce à cette intégration, les voyageurs verront des données d'émissions de voyage constantes dans les résultats de recherche, les itinéraires et dans l'application mobile Amex GBT pour les voyages passés et futurs.



Le mode de calcul des émissions utilisé par CHOOOSE est notamment reconnu par l’OACI, du BEIS britannique, de l’EPA (américaine) et de l’ADEME.



Amex GBT s’intègre également à des sources de données telles que IATA CO2 Connect, sur la base de IATA RECOMMENDED PRACTICE-RP 1726.



En outre les clients d'Amex GBT auront la possibilité de compenser les émissions de leurs voyages d'affaires grâce à un portefeuille diversifié de solutions climatiques, intégrées de manière transparente dans leurs outils de réservation et de reporting.



Egencia intégrera certains calculs d'émissions alimentés par CHOOOSE dans sa plateforme de voyages d'affaires, notamment dans son outil de reporting.

