Camping-Car Park : une appli destinée aux 1,8 million de camping-caristes européens

Camping-Car Park, 1er réseau européen d'aires d'étape et de services pour les camping-caristes, innove en lançant une nouvelle application éponyme. Disponible sur Google Play et Apple Store en français et en anglais, elle est destinée aux 500.000 camping-caristes français et 1,8 million européens qui auront accès, via leur smartphone ou leur tablette, à l’ensemble des services proposés.

Mardi 23 Juin 2020

" Le lancement de cette nouvelle application, précise Laurent Morice, co-fondateur, est une étape importante dans notre stratégie digitale initiée dès 2012.



Toute notre énergie est tournée vers l’amélioration de l’expérience du camping-cariste. Cet impératif est encore plus important dans le sillage de l’épidémie de Covid-19 qui renforce la distanciation sociale..."



Les camping-caristes recherchent actuellement et activement les aires ouvertes et les places disponibles.



Grâce à l’appli, ils pourront connaître les disponibilités en temps réel et réserver

mais aussi réaliser, sans contact, toutes les opérations sur l’aire de stationnement : ouverture des barrières, paiement, réservation à l’avance ou en dernière-minute, etc.



Ils retrouveront dans leur espace personnel toutes les informations sur les séjours passés, en cours et à venir et pourront consulter leur date et heure d’arrivée, le code wifi de l’aire et prolonger leur séjour en un seul clic.

1er réseau européen d'aires d'étape et d'aires de services Enfin, l’application offre un ensemble de services qui permettront au camping-cariste de gagner en temps et en liberté .



Par exemple : trouver les 200+ aires de stationnement Camping-Car Park dans toute la France et accéder aux informations utiles (services dédiés, commerces, visites touristiques…)



Camping-Car Park est le 1er réseau européen d'aires d'étape et d'aires de services pour camping-cars. Fondé en 2011 par deux experts du développement touristique des territoires, le réseau dénombre plus de 200 aires en Europe.



On y accueille les camping-caristes au plus près des centres d’intérêt (centre-ville, plages, commerces...) en proposant un accès à tous les services en toute sécurité, 24|7 toute l’année.



Habilement positionnées sur les grands pôles d’attractivité touristique, les aires ont déjà été visitées par près de la moitié des 500 000 véhicules de loisirs immatriculés en France.

